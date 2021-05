Furgoni: i mezzi più utilizzati dalle piccole imprese

In Veneto l’industrializzazione non è un fatto recente. Già agli inizi dell’800 nascevano, infatti, le prime fabbriche laniere, sull’onda dello sviluppo dell’industria nei Paesi del nord Europa, come Germania, Paesi Bassi e Francia.

In seguito all’Unità d’Italia inizia però a formarsi la vera e propria piccola impresa, caratteristica poi del territorio, in settori quali il tessile, l’agricoltura, la meccanica. Ma è tra la fine del secolo e l’inizio del Novecento che, specialmente nella zona di Padova, ci sarà l’esplosione di tante piccole industrie.

Oggi Padova è al centro di una fitta rete di aziende e insieme a Treviso e Venezia costituisce una sorta di triangolo industriale veneto, nel quale nel corso del tempo ha assunto una posizione di preminenza.

Veicoli commerciali per il trasporto di materiali

La posizione della città, specialmente nel dopoguerra, ha favorito numerosi cambiamenti soprattutto nella viabilità: si diffuse, infatti, a discapito del treno, il trasporto su gomma.

Uno dei mezzi più utilizzati nel mondo delle piccole e medie imprese è il furgone. I cosiddetti veicoli commerciali possono trasportare oggetti di ogni tipo: dalle merci più comuni ai materiali per l’edilizia, per l’agricoltura, per la logistica, lo stoccaggio e altri ancora.

Per lavorare in questi campi è ormai indispensabile avere un mezzo più che adeguato, che sia in grado di poter trasportare l’attrezzatura necessaria in modo semplice e pratico, ma che sappia anche garantire alte prestazioni.

A seconda delle esigenze una soluzione potrebbe essere quella del mini van, un furgone certamente di dimensioni contenute, ma comunque abbastanza capiente da trasportare fino a nove persone.

I volumi possono aumentare se si sceglie poi di utilizzare un furgone medio, che di solito ha una portata che può arrivare fino a 1400 kg.

Se si opera, invece, in settori specifici come l’edilizia, ma anche nell’agricoltura, vi è l’uso frequente di furgoni cassonati, adibiti a un traporto di materiali come ghiaia, terra, blocchi di cemento, eccetera.

In alcuni casi è preferibile l’uso del furgone centinato, il quale ha una grande capacità di carico: questo veicolo favorisce anche la fase di scarico grazie alla pedana idraulica.

I vantaggi del noleggio

Uno dei problemi maggiori che le aziende e i privati devono affrontare è il costo dei veicoli. E a fronte di una spesa ingente si sommano anche tutte quelle accessorie, come il bollo, l’assicurazione e soprattutto la manutenzione, fondamentale quando se ne fa uso prolungato nel tempo.

La naturale conseguenza è che a fronte di un calo sempre più evidente di nuove immatricolazioni, a prendere sempre più piede è la formula del noleggio dei veicoli commerciali. Le imprese si affidano così a professionisti del settore scegliendo quella che è la soluzione migliore a seconda delle proprie esigenze e in base alla durata.

Il noleggio mette inoltre al riparo dai costi fissi e ha evidenti vantaggi fiscali: per esempio l’Iva è detraibile. Allo stesso tempo garantisce a chi usufruisce del servizio di avere un mezzo a disposizione sempre efficiente e sostituibile.

Furgoni per le aziende, ma anche per gite di gruppo

