Un nuovo format di supermercato sbarca in Veneto

In un mondo in continuo cambiamento – e che negli ultimi decenni ha subito una forte accelerazione in questo senso – le aziende e le realtà professionali di ogni settore, per poter prosperare, devono riuscire costantemente a innovarsi, adeguando la propria offerta commerciale e i propri servizi alle mutevoli esigenze dei propri clienti.

I Player della GDO non sono ovviamente esclusi da questa dinamica e, per rimanere sulla cresta dell’onda. non possono fare a meno di pensare e ripensare continuamente i format dei propri negozi per dare risposta ai nuovi bisogni dell’utenza.

Per questo motivo, il Gruppo Unicomm , leader della grande distribuzione organizzata italiana, a coronamento di una crescita costante che ebbe inizio nel 1984, ha deciso di lanciare il nuovo format Famila Market. Questo tipo di negozio, che va ad aggiungersi ai concept Famila e Famila Superstore, è stato pensato innanzitutto per chi ha i minuti contati e necessita di una spesa veloce: l’organizzazione razionale degli spazi permette infatti di individuare i reparti e di ottimizzare il tempo medio di spesa.

Funzionalità ma anche qualità: Famila Market punta infatti alla massima soddisfazione del cliente grazie a scaffali riforniti di prodotti freschi e selezionati: oltre 12.000 referenze – comprese quelle a marca del distributore Selex, che riscuotono sempre più gradimento fra i Clienti Famila, e quelle dei brand più noti – un reparto servito di macelleria, la gastronomia, la panetteria, un ricco assortimento di vini e birre sia industriali che artigianali e un intero reparto dedicato agli alimenti per gli animali domestici.

E infine la tecnologia: etichette elettroniche per facilitare la codifica dei prodotti e velocizzare il flusso di cassa, totem e schermi digital signage per comunicare in modo efficace iniziative e sconti e altri innovativi device per facilitare la lettura dei prezzi e tracciare le promozioni attive in negozio ogni giorno.

Questo format funzionale e attento alla qualità, è finalmente arrivato in Veneto: da poche settimane, infatti, è stato inaugurato a Montegrotto il primo Famila Market della regione.

Ma il Gruppo Unicomm non si ferma certo qui! Per recuperare il rallentamento causato dalla recente epidemia di Covid-19 ha programmato un piano di espansione che prevede l’apertura di ben 12 nuovi esercizi entro il 2021, compresa la recente acquisizione dell’Ipermercato della zona Cattane di Vicenza.

Gallery