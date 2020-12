Natale a Padova: una guida alle iniziative in città

Note familiari che aleggiano nell’aria, aria frizzantina che costringe ad alzare colletti e a stringere sciarpe, odore di pan di zenzero che riempie le narici...se riuscite a sentire tutto questo, significa che non vi siete arresi a questo infausto 2020 e che desiderate passare, nonostante tutto, un Natale felice, pieno di magia e di sorprese, lasciandovi alle spalle, le preoccupazioni e i timori degli ultimi mesi.

Se poi siete di Padova, se passate per il suo centro storico o se abitate nei rioni periferici, il vostro Natale sarà un’esplosione di gioia e d’incanto, perché la città quest’anno ha fatto le cose in grande e ha pensato proprio a tutti, grandi e piccini.

Costretta dalla pandemia in corso a eliminare mercatini all’aperto e grossi eventi tipici del periodo, quest’anno la città ha deciso di non spegnere del tutto la magia del Natale, ma di affidarsi ai suoi commercianti, agli artigiani e alle iniziative che animeranno le strade e le piazze cittadine fino al termine delle festività.

Artigiani e commercianti raccontano la città con i prodotti della tradizione

Ecco allora che a raccontare la lunga tradizione artigianale e commerciale di Padova saranno le sue botteghe storiche: orefici, librai, droghieri e tanti altri proprietari di negozio che mandano avanti con passione il proprio lavoro, custodendo con amore i segreti del mestiere e regalando alla città la sua unicità.

E sarà, ovviamente, anche il vino a riempire, oltre che i calici, anche questo Natale, di gusto e sentori inconfondibili, perché le tante enoteche di Padova sono aperte e gli osti disponibili a regalare il giusto consiglio per la scelta della bottiglia più adatta in ogni occasione, brindisi natalizi compresi.





Senza contare la possibilità di rifornirsi, per i propri banchetti casalinghi tipici del periodo, nelle più rinomate pasticcerie, pronte a sfornare ricette e segreti dei dolci tipici del Natale, o di approfittare dei ristoranti tradizionali della città per consigli preziosi per il menù delle feste.

Un Natale fatto di condivisione e handmade

Ma se il centro storico con le sue botteghe, sta dando una parvenza di “normalità” a un Natale che si preannuncia insolito, non da meno sono i quartieri esterni al centro, dove vengono organizzate tante iniziative e attività per grandi e piccini. A coinvolgere adulti e bambini, ad esempio, ci saranno gli alberi di Natale da decorare del Rione Crocifisso, dell’Arcella e del quartiere Portello. Ognuno potrà portare il proprio addobbo e contribuire a rendere il Natale un po’ più magico nel segno di una condivisione che consentirà di sentirsi tutti un po’ più vicini.

La città mette a disposizione anche dei tool kit di riciclo creativo nelle Casette di Natale predisposte in città, a cui si associano i tutorial per la creazione degli addobbi da seguire online. Un bel sistema per integrare la propria manualità con la sostenibilità e lo spirito natalizio, a beneficio di tutta la comunità.

Rimangono, in ogni caso, anche fuori dal centro storico, i commercianti i veri protagonisti di questo Natale. Il classico mercatino all’aperto, ad esempio, quest’anno si sposta all’interno del Temporary Store in via Santa Lucia 68, gestito dall’Associazione “Arti Itineranti”, dove, a turno, dieci artigiani e commercianti esporranno, in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, i loro migliori prodotti handmade: ceramiche, accessori, maglieria, gioielli e tanto altro ancora.

Particolarmente spettacolare, poi, è Presepiando, l’iniziativa dedicata ai presepi allestita in Piazza e via del Santo, in via San Francesco e in via Cesarotti con la collaborazione dei commercianti di zona: un modo per scoprire le vie più antiche e suggestive del centro storico, curiosando tra nuovi e antichi presepi, alcuni dei quali preziosi o creativi, costruiti utilizzando materiali molto diversi, dai più classici come legno, cristallo e terracotta, fino a presepi più curiosi ed esotici fatti di bambù, semi di eucalipto, foglie di banano, cera, lamiera e persino oro e madreperla.

E sempre in tema di spettacoli, ci sarà anche la possibilità di divertirsi assistendo al più improbabile degli show: una performance di danza in stile Bollywood, organizzata nelle mattine del mercato in Piazzale Cuoco e in Piazza San Pietro e Paolo a Voltabarozzo. Un’energia dirompente che che coinvolgerà e farà scatenare tutti i presenti.

Queste e altre iniziative sono previste e sono tutt’ora in corso per il Natale a Padova. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet dedicato agli eventi in città.

Padova, dunque, non si arrende a questo 2020. Prende tutte le giuste precauzioni del caso per i suoi cittadini, questo sì, ma non rinuncia alla magia del Natale e a regalare momenti di gioia e di conforto. Un segnale di vicinanza forte a tutti i cittadini e alle categorie economiche che stanno, più di ogni altro, risentendo delle difficoltà di questa crisi e che hanno bisogno, soprattutto a Natale, di sentire il calore di una città che lotta insieme a loro.

