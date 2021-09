Settembre è iniziato: attenzione alla scadenza per la presentazione del 730

Per la maggior parte delle persone, settembre rappresenta l’inizio effettivo di un nuovo anno lavorativo.

A questo contribuisce il fatto che ci si sono lasciati alle spalle una serie di eventi e incombenze: le ferie da godere e le relative vacanze, ovviamente, ma anche alcuni oneri fiscali, quali l’invio del 730, per esempio.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, si avvicina la scadenza per la presentazione: il termine ministeriale per presentarla è, infatti, il 30 settembre.

È bene, quindi, che chi ancora non l’ha fatto si organizzi rapidamente, raccogliendo tutti i documenti necessari alla compilazione.

Non si tratta, infatti, di un’operazione discrezionale, ma di un obbligo che offre anche alcuni vantaggi: consente, infatti, di far ottenere rimborsi dalle imposte versate in eccesso, nonché di avere detrazioni.

Grazie alla dichiarazione dei redditi, infatti, è possibile ricevere deduzioni e detrazioni dalle spese sostenute, come, per esempio, le spese sanitarie, le donazioni a enti no profit, esborsi per ristrutturazioni e assicurazioni.

Inoltre, sempre attraverso la dichiarazione dei redditi si può avere accesso a detrazioni per familiari a carico, non riconosciute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi

La compilazione del 730 serve per riportare le spese sostenute, e i redditi, di dipendenti, pensionati e disoccupati.

Oltre alle suddette categorie, anche chi ha ricevuto integrazioni al reddito erogate dall’INPS, deve presentare la dichiarazione dei redditi.

È il caso di chi ha percepito indennità di disoccupazione (NASPI), disoccupazione agricola, mobilità, solidarietà, FIS (Fondo di Integrazione Salariale).

Bisogna tenere presente, inoltre, che sono obbligati a presentare il 730 anche coloro che, nel 2020, hanno percepito più CU, come le persone che hanno svolto più lavori durante l’anno di competenza.

Dunque, se non si è ancora provveduto, è necessario correre ai ripari al più presto.

Un supporto nella compilazione del 730

Ovviamente, non è necessario fare tutto da soli, anche perché, per chi non è pratico del settore, la compilazione può risultare alquanto articolata e complessa.

Per affrontare l’incombenza con maggiore tranquillità, ci si può rivolgere al proprio CAAF di fiducia, per avere aiuto e supporto e sistemare, in breve tempo, la propria situazione.

Il CAAF CGIL di Padova è in grado di evadere la pratica in maniera efficiente e rapida, previa consegna della documentazione personale.

Per velocizzare la procedura, quindi, è meglio avere a disposizione i documenti che, sicuramente, verranno richiesti, come il documento di identità del soggetto dichiarante; il Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e di tutti i familiari a carico nel 2020; la Tessera Sanitaria e/o Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e di tutti i familiari a carico nel 2020.

Se, poi, si possiede un indirizzo di posta elettronica è una buona idea fornirlo, dato che è uno strumento pratico per sveltire le comunicazioni.



Il CAAF CGIL di Padova ha, inoltre, il vantaggio di poter avere accesso al CU emesso dall’INPS che, purtroppo, non invia comunicazioni a riguardo, né certificazioni in merito; l’impegno di reperire la documentazione è rimesso al contribuente.

Per questo, può essere utile poter far svolgere l’incombenza ai CAAF, abituati a effettuare queste attività.

Come prenotare il proprio appuntamento

Per riservare il proprio posto si può optare per diverse soluzioni:

chiamare il Centro Unico Prenotazione al numero 049 7808208

utilizzare l'apposito form presente sul sito

impiegare l’Applicazione DIGITA CGIL che, oltre ad offrire la possibilità di fissare l’appuntamento, dispone di altre utili funzionalità fiscali.

Per rimanere sempre aggiornati in ambito fiscale, è inoltre disponibile la pagina Facebook del Caaf CGIL di Padova.