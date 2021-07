La rivoluzione sostenibile è arrivata: come cambierà il nostro modo di allenarci

Economia circolare: un termine che sempre più spesso si sente pronunciare negli ultimi anni.

In poche parole rappresenta il concetto di un sistema economico strutturato in modo da potersi rigenerare da solo, senza impiegare nuove materie prime, riutilizzando gli scarti e donando loro nuova vita, nel pieno rispetto dell’ambiente.

La crescente attenzione generale nei confronti della tematica ambientale, sta rappresentando un fortissimo motore verso un progresso scientifico e produttivo più votato al rispetto del nostro pianeta, con il diretto risultato che quasi tutti, dalle aziende ai cittadini, stanno iniziando a fare la loro parte per salvaguardare l'ambiente.

Una presa di coscienza che riguarda tutti i settori, da quello industriale a quello sportivo.

Ed è proprio il settore sportivo dove si vede la maggiore innovazione.

Una nuova consapevolezza anche nello sport

Nel settore sportivo vengono profusi sempre più sforzi per raggiungere la piena sostenibilità.

La Formula 1, ad esempio, settore notoriamente restio al cambiamento, ha annunciato l’impegno nel realizzare Gran Premi ad emissioni zero, progetto realizzabile attraverso politiche di compensazione, ossia pratiche che vanno a compensare tutte quelle emissioni di CO2 che non possono essere evitate.

O ancora, la FIM (Federazione Internazionale del Motociclismo), ha approvato l’utilizzo di nuovi carburanti ecosostenibili e di attività atte a promuovere il rispetto dell’ambiente.

Ma l’innovazione non riguarda solo questi "sport d’elitè", ma si rivolge a 360 gradi a tutti gli sportivi nel mondo.

Il numero delle aziende che si impegna nella realizzazione di prodotti ed attrezzi tecnologicamente avanzati ma nel pieno rispetto dell’ambiente, aumenta sempre di più.

Ad esempio nel settore running è in aumento l'utilizzo di materiali riciclati, i quali grazie all’avanzamento tecnologico non solo sono totalmente ad impatto zero ma, anzi, sono più performanti rispetto alle loro controparti "tradizionali".

Materiali riciclati, biodegradabili o provenienti da fonti rinnovabili insomma, saranno la base per le attrezzature sportive del futuro.

Non solo innovazione tecnologica

La sostenibilità però non risiede solo in avanzatissimi processi tecnologici o in materiali innovativi: il cosiddetto Second Hand consente infatti di acquistare prodotti usati, evitando le emissioni derivate dalla produzione di nuovi attrezzi o strumenti e lo spreco di materie prime.



Proprio il servizio Second Hand è un caposaldo di Decathlon, che grazie alla politica delle 4R: "Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Riparazione" si sta impegnando attivamente verso un futuro più green.

Nelle ultime settimane, all’interno del punto vendita di Padova, sono state apportate delle modifiche strutturali per la creazione di un corner dedicato alla sostenibilità ambientale. Da oggi perciò sarà possibile trovare in vendita prodotti rigenerati e/o usati in buone condizioni per evitare lo spreco e per essere coerenti con il senso aziendale incentrato sul Planet.



Inoltre, sempre in linea con la ristrutturazione interna, Decathlon Padova ha stretto una collaborazione con 3M Smart Mobility (realtà padovana specializzata in mobilità elettrica), che ha portato all’installazione di colonnine di ricarica per monopattini e biciclette elettriche all’esterno del negozio e nei parcheggi sotterranei.





La sostenibilità però non si ferma all’utilizzo di prodotti ad impatto zero o con la profusione degli sforzi verso una mobilità più verde, ma riguarda anche l’inclusione all’interno dello staff di categorie protette, perché la difesa dell’ambiente passa anche dall’inclusione di tutti.

Nel punto vendita Decathlon di Padova insomma, troverete tutti gli ingredienti per un'esperienza di acquisto unica: prodotti sostenibili, staff cordiale e competente e la possibilità di ricaricare i vostri monopattini o bici elettriche.