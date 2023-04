Peruzzo riparte dal Costa Smeralda storico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche è pronto a far tappa in Sardegna, in una delle piazze più blasonate per l'intero ambiente dell'automobilismo globale. I prossimi 15 e 16 Aprile andrà in scena la sesta edizione del Rally Storico Costa Smeralda, Trofeo Martini, ed ai nastri di partenza del secondo round della massima serie tricolore, riservata alle regine del passato, ritroveremo un Fabio Peruzzo ansioso di partire. Reduce da una fugace apparizione al Vallate Aretine di inizio 2023, costretto al forfait anticipato per un malessere, il pilota di Battaglia Terme sarà alla caccia dei primi punti dell'annata. “Il problema fisico che mi ha bloccato ad Arezzo sembra risolto” – racconta Peruzzo – “quindi siamo fiduciosi per questo secondo impegno nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Essere partiti con un ritiro non è stato il massimo ma, purtroppo, sono cose che capitano. Siamo agguerriti e motivati a riscattarci in questa seconda uscita, pur essendo all'esordio qui.” Un debutto, quello del portacolori di Omega in Sardegna, che condividerà con Nicola Terrassan, impegnato sul sedile di destra, note alla mano, della Renault 5 GT Turbo gruppo A. “Già il nome, Costa Smeralda, ti emoziona” – sottolinea Peruzzo – “perchè, per gli appassionati come me, lo ho sentito nominare fino da quando ero bambino. In questo periodo di sosta abbiamo effettuato qualche intervento sulla nostra vettura e ci auguriamo di poter avere dei benefici in Sardegna. Avremo il supporto del team di Enrico Bonaso, per quanto riguarda l'assistenza in campo gara, quindi tutte le carte in regola per fare bene le abbiamo.” Due le giornate che l'unica punta della scuderia di Verona sarà chiamato ad affrontare nel fine settimana, ad iniziare da un Sabato che si preannuncia già particolarmente selettivo. Un primo passaggio su “San Pasquale” (13,64 km) e su “Aglientu” (17,95 km) sarà poi ripetuto nel corso del pomeriggio, archiviando una frazione di apertura da oltre sessantatré chilometri. Ripartiti dalla splendida cornice di Porto Cervo, Domenica verso metà mattinata, i protagonisti del CIRAS si daranno battaglia sulla duplice tornata a “Lo Sfossato” (11,80 km) ed a “Calangianus” (11,97 km), completando gli oltre centodieci chilometri cronometrati complessivi. “Un rally impegnativo, di quelli veri” – aggiunge Peruzzo – “e che ci farà sudare parecchio. Tutte le prove hanno un chilometraggio maggiore ai dieci e questo ci permetterà di prendere ritmo rapidamente. Non avendo mai corso qui dovremo andare un po' alla scoperta del percorso ma, da quanto ho potuto capire, si tratteranno di prove molto veloci ed anche particolarmente strette. Saranno due giorni tosti che, sperando in una sorte che ci sia favorevole questa volta, ci insegneranno davvero molto. Non vediamo l'ora di prendere il via di questo Costa Smeralda. Grazie a tutti i partners che ci stanno sostenendo in questo 2023.”