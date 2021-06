11,12 e 13 giugno: il weekend dei Sapori

L'edizione 2021 della manifestazione "Il Salone dei Sapori" è stata presentata in conferenza stampa martedì 8 giugno ore 12.00 in Sala Paladin a Palazzo Moroni. Il Salone dei Sapori per la sua terza edizione torna con un Weekend dei Sapori, dall’11 al 13 Giugno, il weekend del Santo, a Padova, tra proposte enogastronomiche, menu a tema, degustazioni che coinvolgeranno ristoranti, bar ed enoteche di tutta la città, incontri culturali ed istituzionali nell’esclusiva cornice del Palazzo della Ragione, che ospiterà in anteprima la proiezione del docufilm “Io Salone, il custode del gusto”