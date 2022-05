Raccolte 12 mila firme per lo screening mammografico gratuito dai 40 anni

Sono state raccolte già 12 mila firme per chiedere alla Regione lo screening mammografico gratuito a partire da 40 anni. A farlo è l'associazione Padova Bene Comune, che è anche lista elettorale a sostegno del sindaco Giordani. Da circa 4 anni ha iniziato la petizione per portare la gratuità da 50 a 40 anni, così come accade in molte altre regioni italiane: «La petizione è partita dalla storia di una nostra amica , Maria Antonietta Auditore, a cui è stato diagnosticata la malattia all'età di 46 anni – racconta il leader dell'associazione, Antonino Pipitone – che se fosse stata residente in Emilia avrebbe avuto una diagnosi precoce e con minori conseguenze sulla sua salute fisica e psicologica, ma anche economiche per il sistema regionale. La nostra proposta ad oggi è stata sottoscritta da circa 12mila cittadini, che come noi sono convinti che la migliore cura del tumore al seno sia la prevenzione. È stata sottoscritta anche dal sindaco Giordani ed inserita nel suo programma elettorale. Noi continueremo la raccolta firme finché non sarà modificata la legge regionale»