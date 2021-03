Giordani: «150.000 euro a sostegno delle attività culturali nei quartieri»

Il sindaco Sergio Giordani annuncia un ulteriore stanziamento di 150.000 euro per sostenere le attività delle realtà culturali e associative nella realizzazione di una calendario di eventi e proposte che animino in tutta sicurezza la città e i quartieri questa estate. Previsto anche il rafforzamento del sindaco Sergio Giordani.

Spettacolo e lavoro

«Il mondo dei lavoratori dello spettacolo e delle tante realtà culturali - ha dichiarato il sindaco Sergio Giordani - che da anni si occupano in città delle espressioni artistiche nelle varie forme è tra quelli più esasperati e in difficoltà in questa lunga emergenza pandemica. Purtroppo abbiamo visto gesti estremi e un largo movimento di operatori dello spettacolo che chiede risposte ai vari livelli istituzionali. La loro attività è anche legata ad aspetti fondamentali della vita nella nostra comunità, come l’aggregazione, la socialità e la positività dello stare assieme, in assenza dei quali avanzano la solitudine e lo smarrimento, in particolare delle giovani generazioni che non trovano momenti di condivisione e punti di riferimento».

Pandemia

«La pandemia è ancora in corso e dobbiamo - evidenzia Giordani - avere la massima prudenza, ma se la situazione lo consentirà, anche grazie ai vaccini e alle restrizioni di questi mesi, dobbiamo immaginare un estate ricca di iniziative sicure e soprattutto una città che vive in modalità policentrica, valorizzando parchi e spazi aperti per evitare assembramenti in centro e desertificazione dei quartieri. Ecco perché oltre ai 250 mila euro già assegnati a tante realtà tramite il bando “La città delle idee”, oltre ai contributi che vengono erogati dal Settore Cultura e in aggiunta ai 50.000 euro stanziati dal Consiglio Comunale nelle politiche attive del lavoro per ristorare le maestranze dello spettacolo, ho deciso di erogare ulteriori 150.000 euro per garantire, dal periodo che va da giugno a settembre, un sostegno in più ai progetti meritevoli che saranno proposti delle tante realtà che rendono Padova più viva, felice e sicura. Dobbiamo anche dare risposte alle generazioni più giovani, che hanno vissuto la fase pandemica come un momento traumatico in cui hanno visto troncate tante preziose relazioni e alle quali dobbiamo offrire occasioni di creatività e socialità».

Progetto Spazi Aperti

«Inoltre, in un lavoro svolto di concerto con il Gabinetto del Sindaco, l’assessora Chiara Gallani sta proprio in questi giorni - spiega il Sindaco - incontrando le commissioni competenti e nelle prossime settimane, anche ascoltando le esigenze e l’esperienza di chi ha conoscenza diretta in questi settori, definiremo le modalità di stanziamento, con l’idea di individuare formule differenti capaci di rispondere a esigenze diverse, ma tenendo un filo conduttore unico, che passa anche dal rafforzamento del Progetto Spazi Aperti. Stiamo infatti istruendo proprio in questi giorni anche la nuove modalità per rafforzare un’esperienza che i padovani hanno apprezzato e che ha permesso la scorsa estate a tante e tanti di realizzare attività all’aperto senza particolari oneri. Faremo un passo ulteriore rispetto alla semplice concessione delle aree, ovvero stiamo cercando di individuare aree specifiche aree da attrezzare a carico nostro per poi concederle a tutte le realtà o associazioni che ne faranno richiesta con l'obiettivo di costruire un calendario condiviso e delle rassegne culturali nei quartieri, garantendo che tutte e tutti possano operare nelle migliori condizioni. L'anno scorso con Spazi Aperti siamo arrivati a stagione già iniziata perché la gestione della pandemia non ha lasciato spiragli fino alla primavera inoltrata. Quest'anno abbiamo deciso di muoverci con anticipo ed entro pochi giorni presenteremo tutte le modalità e tutte le novità. Se il Covid lo consentirà, serve lasciare il tempo ad enti e associazioni di organizzarsi, programmare e spero di aggregarsi in progetti collettivi per esprimere la maggior qualità possibile dei progetti nell’interesse di un estate sicura e di rilancio».