150mila metri quadrati di verde tra Padova e Albignasego: ecco il Parco Guizza

L'annuncio lo ha dato l'assessora al verde, Chiara Gallani. Una buona notizia non solo per chi abita in zona Guizza, ad Albignasego o nel quartiere di Sant'Agostino, visto che quello che sta per nascere sarà il parco più grande della città. Attrezzato e con servizi, pensato per rispondere all'esigenza di tanti di praticare sport o stare semplicemente all'aperto. In più diviene un polmone verde e allo stesso tempo offre la possibilità di restituire suolo al tanto già consumato. La superficie complessiva dell’area in questione è di 80.925 mq. Di questi ben 63.702 mq diventano parco, grazie alla perequazione, ovvero il 78,72% dell’area. L’area residua sulla quale saranno costruite le villette è di 17.223 mq.

Quanto grande sarà il Parco delle Guizza? Per quanto riguarda le dimensioni totali bisogna sommare i 63.702 all'attuale Parco Gozzano e all'are verde limitrofa, che si trova nel Comune di Padova: si tratta di circa 100.000 metri quadri. In totale circa 150.000 metri quadri considerando il Parco di Albignasego. Si tratta dell’area verde più grande di Padova, nonchè l’unica esistente su due comuni. Il parco sarà attraversato da percorsi e passaggi ciclopendonali che consentiranno di attraversare i quartieri con facilità. L'area sarà attrezzata anche con "percorsi vita" e e sarà servita anche da un bar.