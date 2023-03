206esimo anniversario della Polizia Penitenziaria, Ostellari: «Un Corpo leale e coraggioso»

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, nel suo intervento di saluto presso l’aula magna dell’Università di Padova, in occasione del 206esimo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria, si è così espresso: «Di Polizia Penitenziaria si parla poco e talvolta a sproposito. Invece si tratta di un Corpo leale, coraggioso e discreto, che opera silenziosamente, ma merita grandi onori e tutta la nostra riconoscenza».

Servizio

«E' formato da donne e uomini al servizio della speranza, la cui dignità è più forte dei sacrifici e delle fatiche: perché, non ci nascondiamo, spesso è costretto ad operare in condizioni inadeguate in quanto a numero, dotazioni, protocolli di intervento e qualità delle infrastrutture», ha evidenziato Ostellari. «Lo dico chiaramente: su questo - ha aggiunto il sottegretario - il ministero della Giustizia, anche attraverso il lavoro dei sottosegretari, deve dare risposte. E le darà. Più personale. Più formazione. Più tutele e indicazioni precise che consentano agli agenti di agire in sicurezza e senza il rischio di incriminazioni. E, per quanto riguarda le deleghe di mia stretta competenza, più lavoro in carcere, per favorire la piena rieducazione dei condannati e, anche, una maggiore armonia nelle sezioni».