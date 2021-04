25 aprile: Montegrotto festeggia la Liberazione in piazza Libertà a Turri

In forma ridotta, e senza presenza di pubblico, per il perdurare delle restrizione dovute alla pandemia, l’amministrazione comunale ha organizzato per le 16.30 una cerimonia che prevede gli onori alla bandiera, interventi commemorativi della Festa della Liberazione da parte del sindaco Riccardo Mortandello, dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, di ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati) e dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui, la benedizione di Piazza Libertà recentemente sistemata e la consegna della medaglia d'onore concessa dal capo dello Stato agli eredi di Giovanni Masiero, che alla fine della seconda guerra mondiale venne internato in un campo di concentramento. La cerimonia sarà trasmessa in diretta nella pagina Facebook del Comune di Montegrotto Terme.