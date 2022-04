Arrivano 300 mila euro dal ministero, 150 telecamere per sorvegliare i parchi della città

Padova ha ricevuto dal ministero dell’Interno un finanziamento di 290 mila euro a titolo di contributo per la realizzazione di impianti di videosorveglianza per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminosi, oltre che gli episodi di degrado urbano nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana siglati tra il prefetto Raffele Grassi e il sindaco, Sergio Giordani. Il rilevante importo economico assegnato al Comune, tra i pochissimi comuni capoluogo destinatari dell’attenzione ministeriale, è vincolato alla realizzazione del progetto comunale “Green Eyes” . Parchi Sicuri, tramite l’installazione di nuovi punti di ripresa elettronici nei principali parchi e aree verdi della città, collegati alla rete di videosorveglianza urbana presente presso la centrale operativa della Polizia Locale, autonomamente finanziato dall’Amministrazione Comunale per ulteriori 300 mila euro.

Il progetto

Il progetto di implementazione del sistema di sorveglianza nei parchi e nelle aree verdi di Padova risponde alla logica di tenere monitorato un particolare segmento cittadino particolarmente frequentato ed in cui il possibile verificarsi di episodi di inciviltà urbana può generare un clima d'insicurezza nella cittadinanza. Sulla base delle caratteristiche oggettive di tali spazi e in base alle segnalazioni degli utenti e agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia si sono individuate le seguenti aree per ospitare l’ampliamento della videsorveglianza urbana.

Ecco dove

Giardino Isola Memmia

Passeggiata Conciapelli

Parco Morandi

Giardino Quadrifoglio

Giardino del Ginkgo

Area verde Bramante Induno

Giardino Corniolo

Parco del Roncajette

Parco Arcobaleno

Giardino delle Forsythie

Parco dei Frassini

Area giochi ParcoVilla Berta

Giardino del Poeta

Parco dei Platani

Lungargine del Pioppeto

Parco dei Salici

Giardino dei Gelsi

Giardino dei Cedri

Giardino Napoli

Parco del Roseto

Area giochi Lottizzazione "Montà"

Bonavina

Unitamente all’installazione di tali nuovi punti di ripresa verranno altresì acquisite alla rete di videosorveglianza urbana le immagini delle videocamere poste in prossimità dei punti di fermata del trasporto pubblico locale gestito dall’azienda Aps e limitrofi alle aree verdi individuate. L’assessore alla sicurezza Diego Bonavina commenta:«Sono particolarmente soddisfatto dell’importante contributo assegnatoci dal Ministero dell’Interno nell’ambito della sicurezza locale: testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla nostra struttura e la professionalità dell’impostazione progettuale tesa ad ampliare ed innovare la rete di videosorveglianza, aspetto su cui questa Amministrazione tiene particolarmente. Non è una mera casualità. Ricordo che la Città di Padova è stata premiata in ambito nazionale con il riconoscimento di contributi statali per il secondo anno consecutivo: l’anno scorso infatti abbiamo ricevuto una somma di oltre 94.000 euro per il posizionamento di nuove telecamere nell’area di Piazza Duomo e per la realizzazione di circa 80 punti di rilevazione dei transiti di veicoli e di lettura targhe nelle principali arterie cittadine. Quest’anno abbiamo ritenuto doveroso riconoscere e garantire ancora più sicurezza a tutti i nostri concittadini che usufruiscono dei parchi e delle aree verdi, tutelando in particolare le fasce più fragili, quali anziani e bambini. Le zone indicate non sono le uniche, perché sono al vaglio altre installazioni».