Per i 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer arriva Elly Schlein

Quarant'anni fa moriva il segretario del Partito Comunista italiano, Enrico Berlinguer. Dopo alcuni giorni di agonia, successivi al suo ultimo comizio a Padova durante il quale ebbe un ictus, in piazza dei Frutti, Berlinguer spirò all'ospedale Giustinianeo. Al suo fianco, fino all'ultimo respiro, Sandro Pertini. La Fondazione Nuova Società e il Centro Studi Ettore Luccini hanno organizzato per domani, venerdì 7 giugno, in occasione del quarantesimo anniversario, alle ore 18, la tradizionale commemorazione di Enrico Berlinguer. L'appuntamento è fissato in

piazza dei Frutti, luogo dell'ultimo comizio del grande politico italiano. Quest'anno la ricorrenza è particolarmente importante poiché ricorre il 40° anniversario dalla scomparsa.

Il programma

Il ricordo inizierà con la proiezione su maxischermo di un estratto del film di Samuele Rossi “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”. Si tratta di un racconto realizzato con solo materiali d’archivio, la maggior parte inediti, che ricostruisce gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, dal malore durante il comizio del 7 giugno di Padova sino agli imponenti funerali di Stato a Roma. A seguire, sul palco preparato con un'immagine suggestiva, si alterneranno i relatori della giornata: il sindaco Sergio Giordani, il presidente del centro studi Luccini Flavio Zanonato, la presidente del Cda della Fondazione Nuova Società Elisabetta Leban, la Presidente del Consiglio degli studenti Emma Ruzzon e la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.