I 5 Stelle sulla manifestazione del Movimento 3V: «In Prato abbiamo ascoltato deliri osceni»

Dichiarazione congiunte di Simone Borile, candidato consigliere alla Regione del Veneto e di Giacomo Cusumano, consigliere comunale di Padova in riferimento alla manifestazione del Movimento 3 V di domenica 6 settembre: «Ieri a Padova, in occasione della manifestazione promossa dai negazionisti del Covid-19, è stata manifestata anche intolleranza verso chi ha opinioni differenti e contro il diritto di cronaca con spintoni e gomitate contro alcuni giornalisti. Hanno prevalso deliri e dichiarazioni oscene su teorie complottiste, basate su nessuna evidenza scientifica ma che rivelano piuttosto un quadro personologico preoccupante. Chi crede alle teorie complottistiche, di norma accusando le istituzioni di colpevolezza nell'occultare presunte verità, è probabile che creda a più di una di esse. Temiamo che dietro a certi manipolatori della realtà ci siano registi della disobbedienza sociale e politica per trarne forse profitti politicamente personali. Non a caso la manifestazione, senza rispetto per le minime regole anti diffusione del Covid, è stata indetta a ridosso delle elezioni regionali. La nostra vicinanza va ai giornalisti aggrediti».

