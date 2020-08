70° Anniversario della rappresaglia nazifascista del 17 agosto 1944: l'omaggio ai caduti

Si sono svolte due cerimonie in ricordo e commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista avvenuto il 17 agosto del1944. Quel giorno furono uccisi 10 partigiani: Primo Barbiero, Pasquale Muolo, Cataldo Pressici, Antonio Franzolin, Ferruccio Spigolon, Saturno Bandini, Luigi Pierobon, Flavio Busonera, Clemente Lampioni ed Ettore Calderoni.

Ricordo

Le cerimonie si sono tenute in forma ridotta, senza discorsi, con la deposizione di una corona d’alloro alle ore 9,00 all’interno della Caserma Luigi Pierobon in via Chieanuova 68 e alle ore 10,00 in via S. Lucia 39 alla presenza, per il Comune di Padova, dell’assessore alla legalità, Diego Bonavina.