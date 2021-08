Scuole, in tre anni destinati 850mila dal Comune di Selvazzano

A Selvazzano ci sono oltre 3000 ragazzi che frequentano le varie scuole, dalla materna al liceo; ci sono due Istituti Comprensivi per un totale di sette plessi scolastici di cui quattro primarie, le “elementari”, e tre secondarie di primo grado, le “medie”.

Investimenti

«Ci tengo a puntualizzare – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – che per le scuole di Selvazzano Dentro sono stati spesi circa 850.000,00 euro da giugno 2019 ad oggi. Ho sempre pensato che investire nelle strutture scolastiche sia alla base dell’attività di una buona Amministrazione visto che è proprio tra i banchi di scuola che si formano i nostri ragazzi, le generazioni del futuro. La sicurezza è senza dubbio prioritaria nella nostra attività e gli uffici tecnici, in piena collaborazione con le dirigenti scolastiche, programmano i controlli ed i rinnovi alle scadenze dei CPI (certificati prevenzione incendi) e gli adempimenti in merito». Nel 2021 sono stati investiti 146mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria “Bertolin” e della scuola media “Albinoni” di Tencarola; effettuati interventi per il ripristino di serramenti nei vari stabili, sostituzione di componentistiche per gli impianti elettrici, rinnovi dei CPI (certificati prevenzione incendi) nelle scuole “Marcello” ed “Albinoni” di Caselle.

Scuole

«Il fatto che abbiamo degli edifici che cominciano ad essere datati certo non ci aiuta – aggiunge l’Assessore al Patrimonio Mara Lazzaro – ed è da tenere in considerazione l’importante uso di questi immobili visto il gran numero di persone che accolgono tutti i giorni tra studenti, corpo insegnante, amministrativo e i vari collaboratori. Per questa ragione continuiamo a manutentarli ed efficientarli». Già nel 2019 sono stati destinati 110mila euro per l’intervento di manutenzione ordinaria all’impianto termico del piano terra e del primo piano della scuola primaria “Vivaldi”, altri 150mila euro per la messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai della scuola primaria “Marcello”, 100mila euro per quelli della scuola media “Albinoni” di Tencarola ed altre opere come, per esempio, la sistemazione della pavimentazione della mensa della scuola primaria “Giuliani”. Nel 2020 100mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola media “Cesarotti”, 90mila euro per la ristrutturazione dei bagni e di impianti del primo piano della scuola “Albinoni” di Tencarola, la sostituzione di alcuni serramenti della scuola Cesarotti, la dotazione di lampade a LED di un’aula per ogni plesso scolastico, 60mila euro per l’efficientamento energetico della scuola media “Albinoni” di Tencarola, 18mila euro per il rifacimento della facciata della scuola “Vivaldi”, 14mila euro per il progetto per l’ampliamento della scuola primaria “Marcello” ed altri interventi come per esempio i lavori di manutenzione sugli impianti di riscaldamento nelle scuole primarie e secondarie, gli interventi per il ripristino degli impianti elettrici di tutte le scuole e le tinteggiature delle scuole secondarie “Cesarotti” e “Albinoni” di Tencarola.