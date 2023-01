ANPI lancia presidio ad Anguillara Veneta: «Bolsonaro concittadino una vergogna, non un onore»

Un presidio per chiedere il ritiro della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta a Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è in programma sabato 28 gennaio 2023, alle 9 e 45 di fronte la sala consiliare del comune.

Presidio

L'iniziativa, lanciata dal Comitato Provinciale dell’A.N.P.I di Padova, unitamente alla Sezione di Anguillara Veneta, ricorda la presa di posizione assunta nel novembre 2021 assieme ad altri movimenti, associazioni e partiti contro la concessione della cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro, allora presidente del Brasile, da parte del Comune di Anguillara Veneta, da cui erano partiti più di un secolo fa i suoi bisnonni.

Onta

«Nulla nel comportamento politico, amministrativo, di governo di Bolsonaro - sottolinea Floriana Rizzetto, presidente provinciale A.N.P.I. Padova - poteva giustificare tale concessione. La motivazione poi successivamente data di onorificenza concessa per ricordare tutti i discendenti degli emigrati anguillaresi contrastava altresì con quanto previsto dalla delibera relativa. La richiesta di revoca non fu assolutamente presa in considerazione dall’Amministrazione di Anguillara Veneta. Ora siamo di fronte a un nuovo gravissimo atto di insubordinazione, ribellione, violenza attuato da seguaci dello stesso Bolsonaro, strategicamente recatosi negli USA appena pochi giorni prima dell’assalto compiuto dai suoi ai palazzi del Governo. Siamo perciò di nuovo a richiedere un atto di correttezza e responsabilità dell’Amministrazione del Comune di Anguillara: avere un concittadino come Bolsonaro suona come una vergogna e non come un onore».

Diritti umani

Da quando l'amministrazione comunale di Anguillara Veneta ha deciso di conferire all'ex presidente brasiliano la cittadinanza in tanti hanno manifestato la loro contrarietà a questa iniziativa. Proteste che si sono espresse in varie forme. Nelle ultime settimane, consiglieri regionali de M5S e Venento che Vogliamo soprattutto, hanno spinto affinché gliela si togliesse. Una vicenda che ha naturalmente attraversato l'Atlantico e che è stata ripresa da tantissimi media brasiliani. In Brasile, molti critici di Bolsonaro e soprattutto difensori dei diritti umani, oltre che manifestare l'inopportunità di questa decisione da parte del Consiglio Comunale di Anguillara Veneta, sono preoccupati che l'ex presidente trovi rifugio in Italia e possa quindi non rispondere delle sue azioni, non ultima fomentare i propri sostenitori affinché agissero violentemente contro l'elezione di Lula, con tanto di occupazione dei palazzi delle istituzioni nella capitale Brasilia.