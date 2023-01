Aperte le candidature per la Consulta dei Giovani a Montegrotto Terme

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme si apre ai giovani per ricevere da loro proposte e consigli per un territorio che sia sempre più a misura dei giovani e lo fa con un nuovo organismo: la Consulta dei giovani. I sampietrini tra i 16 e i 30 anni che vogliono entrare a farne parte possono fino al 13 febbraio presentare la loro candidatura. Il modello per la domanda è disponibile sul sito www.montegrotto.org .

«Con Consulta dei Giovani - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - che si affianca a quella dei Ragazzi già attiva nel nostro Comune, la Giunta e il Consiglio comunale vogliono promuovere la partecipazione giovanile alla vita comunitaria. L’organismo è importante sia per i temi che potrà portare alla nostra attenzione sia come palestra per i giovani che vogliono occuparsi della cosa pubblica».

«Attraverso le Consulta - aggiunge la vicesindaca con delega al Sociale Elisabetta Roetta - si vuole dare la possibilità ai giovani di diventare cittadini attivi e di incidere nella vita della nostra comunità attraverso progetti e iniziative pensati da loro. Noi adulti diciamo sempre che i giovani sono la risorsa del futuro ma credo che per esserlo dobbiamo dare loro spazi per esprimersi e sperimentarsi già da oggi». La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, composto da cittadini tra i 16 e i 30 anni che desiderano, in maniera volontaria, offrire il proprio tempo libero per collaborare attivamente alla gestione della cosa pubblica, proponendo idee e iniziative riguardo le tematiche giovanili e il ruolo dei giovani nella comunità .

Faranno parte della consulta 3 giovani espressi dai capigruppo consiliari di cui 2 indicati dalla maggioranza e 1 dalla minoranza e 6 giovani individuati previa pubblicazione di apposito avviso in modo che sia garantita la rappresentatività delle diverse fasce di età, delle diverse tipologie di scuola ed indirizzo di studio, delle diverse categorie dell'ambito lavorativo e delle diverse espressioni del mondo associativo.