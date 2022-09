Bressa e Micalizzi: «Il Pd a Padova resta primo partito. Il Governo mantenga impegni sul Pnrr»

Il giorno dopo il voto è il momento delle analisi e dei commenti. Non si sottraggono a spiegare quelle che sono le loro sensazioni due esponenti del Pd e componenti della giunta Giordani, gli assessori Antonio Bressa ed Andrea Micalizzi. «Il Partito Democratico in città ha ottenuto un buon risultato - ha commentato l'assessore al commercio, Antonio Bressa - questo è un segnale che conferma quanto già accaduto alle amministrative». Come amministratore si augura che i progetti relativi al Pnrr vengano mantenuti: «Incalzeremo il Governo affinché mantenga gli impegni». Sul voto nazionale dichiara: «Meloni è stata abile a proporsi e a crescere come consenso. Guida un partito che ha una visione contraria a quell'idea di Europa che hanno i progressisti». Sul dato locale ha evidenziato la buona prestazione del Pd anche Andrea Micalizzi. «Una coalizione che ha una visione aperta ed è capace di stare insieme è competitiva e alternativa al centro destra. Ci dobbiamo interrogare sul perché a livello nazionale non è stato fatto».