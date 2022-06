A Verona vince Tommasi, esulta anche Bonavina

«Sarà anche l'occasione per ricostruire con Verona un rapporto di collaborazione, che sono certo farà bene a entrambe le città. Detto questo sono molto felice per Damiano, perché è un amico e perché so che farà grandi cose. Una persona perbene, seria, che si è messa a disposizione della sua città. Sono molto felice per lui e per i veronesi», dichiara a caldo l'assessore alla sicurezza e allo sport del Comune di Padova. Insieme hanno condiviso sia la carriera nel mondo del calcio ma anche il percorso all'interno dell'Associazione Italiana Calciatori. Si sono chiusi alle ore 23 di domenica 26 giugno i seggi per l'elezione del nuovo sindaco di Verona. Damiano Tommasi con la coalizione Rete! e Federico Sboarina con il centrodestra, sono state le due possibili scelte per i veronesi. Se il primo turno ha visto Tommasi raccogliere il maggior numero di voti (43102, il 39,79%), seguito dal primo cittadino uscente (35405, il 32,69%), nel secondo è andata anche meglio per l'ex campione. E' infatti riuscito a raccogliere più di 50mila voti. Alla chiusura dello scrutinio ha conquistato il 53,34% dei consensi nel ballottaggio, contro Federico Sboarina (centrodestra) fermatosi al 46,66%. Proprio venerdì, per la chiusura della campagna elettorale, l'assessore padovano ha partecipato alla manifestazione in sostegno dell'amico Tommasi.