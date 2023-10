Abano: abbattuto il vecchio teatro Magnolia, spazio al nuovo centro polifunzionale

La demolizione è necessaria per consentire il via ai lavori di ricostruzione del teatro, che dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2024. Il costo dell’intera operazione è di circa 4 milioni di euro.

A osservare i vari passaggi della demolizione anche il sindaco, Federico Barbierato, con tutta la sua giunta e i responsabili dell’ufficio tecnico comunale. Si è dato infatti il via alla demolizionedel teatro Magnolia, ad Abano Terme. Le operazioni di abbattimento sono cominciate molto presto, la mattina di lunedì 23 ottobre. La demolizione è necessaria per consentire il via ai lavori di ricostruzione del teatro, che dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2024. Il costo dell’intera operazione è di circa 4 milioni di euro.

Il nuovo teatro sarà una struttura aperta che potrà ospitare fino a 600 spettatori. Il nuovo centro polifunzionale avrà una struttutra pensata per "dialogare" con il resto del parco dove si trova e sarà collocato in maniera tale da essere facilmente raggiungibile, considerando anche che si trova in una zona centrale della città termale.