Internato nei lager nazisti, omaggiato con la Medaglia d'Onore Giovanni Moronato

Mercoledì 16 giugno, il Sindaco Federico Barbierato ricordando il militare Moronato Giovanni, ha omaggiato a nome di tutta l’Amministrazione, la nipote Moronato Carla e il pronipote Fasolato Antonio, con un sigillo rappresentativo della Città di Abano Terme.

Moronato

Giovanni Moronato è nato il 12/03/1913 a Montegrotto Terme. Figlio di Moronato Eugenio e Tosato Rosa, risiedeva con la famiglia in Strada Romana. Nel 1933 si arruola nei Carabinieri e intraprende la carriera militare, prestando servizio a Fortezza (BZ) e a Sappada (BL). Nel 1942 è trasferito a Trieste dove nel luglio 1944 viene catturato dalle truppe tedesche e internato in Germania. Del periodo della prigionia non si sa nulla, se non che il 3/11/1944 muore a Vienna sotto un bombardamento aereo. La famiglia verrà informata del decesso solo due anni dopo nel ‘46 ma nulla si è mai saputo circa la salma, tanto che nelle memorie dei parenti lo si è sempre creduto disperso. Solo nel 2013 il ricercatore veronese Roberto Zamboni, fondatore dell’associazione “Dimenticati di Stato”, risale ai parenti, residenti tra Abano e Montegrotto, per comunicare che Moronato Giovanni è sepolto nel Cimitero Militare italiano di Mauthausen in Austria.

Omaggio

Da quel momento la nipote Moronato Carla, che risiede ad Abano, si interessa della storia e dopo 70 anni dalla morte sarà la prima parente a rendere omaggio alla tomba dello zio a Mauthausen. Da qui la richiesta della medaglia d’onore riservata ai cittadini italiani internati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945. Grazie anche all’impegno di Pino lo Fiego, rappresentante dell’associazione “Ex internati”, sezione di Abano Terme, il 2 Giugno in Prefettura a Padova, è stata riconosciuta la Medaglia d’Onore alla Nipote Moronato Carla.