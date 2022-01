Abbattimento barriere architettoniche, il Comune chiede il parere dei cittadini

L’Amministrazione Comunale della Città di Montegrotto Terme avvia il percorso di redazione del PEBA, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, finalizzato alla programmazione degli interventi necessario a rendere accessibili e fruibili a tutte le persone gli edifici comunali e le principali strade di collegamento. La partecipazione dei cittadini, quelli direttamente coinvolti (persone con disabilità, anziani con problemi di deambulazione, persone cieche o con problemi visivi, genitori con bambini piccoli) e delle categorie economiche, commercianti, albergatori, artigiani, è molto importante per comprendere come saranno censite le barriere esistenti, per capire come saranno identificati i progetti necessari (progetti di massima prestazionali), per individuare problematiche e suggerire interventi ritenuti prioritari.

Presentazione

Per tutto questo l’Amministrazione Comunale della Città di Montegrotto Terme ha invitato la cittadinanza, nell'osservanza delle misure anti Covid, alla presentazione del percorso progettuale del PEBA che verrà illustrato nell’incontro di mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il centro comunale “Gino Strada” di via Diocleziana 4.

Questionario

Oltre all’incontro, i cittadini sono invitati a partecipare direttamente all’elaborazione del PEBA anche attraverso la compilazione del questionario, online, collegandosi alla pagina indicata nella home page del sito ufficiale del Comune www.montegrotto.org o in formato cartaceo scaricandolo dal sito oppure ritirandone una copia presso la segreteria del Sindaco, al secondo piano del municipio di piazza Roma 1 durante gli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì al mattino, martedì e giovedì anche al pomeriggio). I questionari devono essere riconsegnati entro e non oltre il giorno 1 aprile 2022 in municipio, nell’apposito contenitore all’ingresso, oppure inviandoli via mail all’indirizzo peba@montegrotto.org