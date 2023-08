«L’accoglienza non è un’emergenza. Va affrontata con scelte strategiche lungimiranti»

Coalizione Civica ha confermato quella che da sempre è la sua linea sull'accoglienza con una nota: «Non possiamo - si apre così il comunicato - che esprimere il nostro apprezzamento in ordine al comunicato del sindaco di Padova sui criteri di gestione dell’imminente arrivo nel nostro territorio di un cospicuo numero di persone migranti reduci dai recenti sbarchi e salvataggi. Condividiamo la scelta di non creare grossi concentramenti, tantomeno in strutture chiuse (Hubs), di perseguire finalità di effettiva accoglienza, diffusa e non segregativa, di evitare ogni allarme sociale, connesso a strumentali retoriche di respingimento, di sollecitare una proficua collaborazione tra le autorità competenti, segnatamente con la prefettura, per la soluzione ottimale delle necessità».

Nella nota si rivendica una continuità dell'amministrazione su questo tipo di vertenze: «Ricordiamo inoltre che a partire dalla scorsa amministrazione il comune di Padova - evidenziano da Coalizione Civica - si è distinto per una chiara presa di posizione nel senso di mettere la persona al centro delle proprie politiche, persona con i suoi bisogni ma anche con i suoi talenti e i suoi desideri, perché solo così si fa la vera inclusione. Assistiamo invece a politiche nazionali e europee escludenti che invece di affrontare la realtà non fanno altro che complicarla, rendendo difficile la vita delle persone e il lavoro nei territori di soggetti pubblici e privati e delle amministrazioni locali. Per questo è necessario, innanzitutto, sollecitare e monitorare presso le autorità competenti la corretta (e rapida) espletazione delle procedure per l’accoglienza, del diritto d’asilo e della concessione dei permessi di soggiorno, procedure che hanno raggiunto durate davvero estenuanti».

«E per questo ribadiamo l’urgenza di reperire risorse abitative nel territorio urbano più stabili ed effettivamente diffuse, con utilizzo anche dell’ampio patrimonio di strutture vuote, sfitte e inutilizzate, rifiutando contestualmente le prassi (illegittime) di svuotamento forzato delle strutture di accoglienza in atto in queste settimane in base alle indicazioni governative, con la conseguenza di lasciare senza casa e senza rete sociale persone che vivono in città. Quindi casa, lavoro e servizi di base per garantire condizioni di vita dignitose alle persone accolte», sottolineano prendendo di mira la linea del Governo sul tema. «È poi necessario mantenere aperto con la Prefettura il monitoraggio degli esiti delle misure attivate, al fine di rilevare l’effettività dei processi di accoglienza e inserimento sociale, e al contempo offrire di tutto ciò una corretta e sistematica informazione alla cittadinanza, al fine di diffondere un’adeguata percezione di effettiva sicurezza e sventare allarmismi e rigurgiti razzisti. Non è più (se mai lo è stata) un’emergenza; serve una visione di lungo periodo, che assicuri rispetto del diritto, dei diritti, inclusione e coesione sociale».