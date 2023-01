Accoglienza, il sindaco Mortandello: «Troppi comuni non danno la loro disponibilità»

Il sindaco Riccardo Mortandello ha voluto parlare chiaro riguardo la vertenza accoglienza ponendo due questioni: quella dei partiti che non riescono ad affrontare la materia e dipanarla, la seconda riguarda le amministrazioni che in questi anni non si sono rese disponibili per quella che comunemente chiamiamo accoglienza diffusa.

Montegrotto

«Come Città di Montegrotto abbiamo firmato la progettualità dell’affido in famiglia per i cittadini dei paesi terzi promossa dal Comune di Padova, tra i cui firmatari ci sono città come Torino, Roma, Piove di Sacco, Rubano, Sant’Orso», ha premesso Mortandello. «I SAI nella provincia di Padova sono 3 (Montegrotto Terme, Padova e Piazzola sul Brenta).

Ad oggi con queste modalità di lavoro della Questura non riusciamo a concludere i progetti in 6 mesi come previsto dal Servizio Centrale e i richiedenti asilo o “ricorso Dublino” (richiedente internazionale nel limbo che aspetta decisione dalla giustizia europea in merito allo Stato competente per la valutazione del caso) hanno costantemente il permesso di soggiorno scaduto visto che i loro hanno una durata rispettivamente di 6 o 3 mesi. Pertanto come Amministrazione Comunale possiamo asserire che abbiamo pienamente risposto fin dal 2017 alla richiesta della Prefettura in ordine all’accoglienza e ci auspichiamo che possa, visti i suoi poteri, la medesima Prefettura intervenire affinché già i servizi in essere sul nostro territorio possano ambire a maggior efficienza e collaborazione avendo una mission comune e condivisa. Altrettanto pare plausibile l’invito che andrebbe rivolto a tutte quelle amministrazioni comunali che ad oggi non hanno minimamente aderito alle forme di accoglienza diffusa possibili affinché non venga appesantito in maniera pericolosa il percorso in atto nei comuni che alle forme di accoglienza hanno già dato risposta».

Accoglienza

Il Sindaco Mortandello ha voluto anche ricordare quello che è l'impegno dell'amministrazione su questo fronte: «Come Città di Montegrotto Terme ad oggi siamo capofila del progetto SAI per adulti in convenzione con i comuni di Piove di Sacco, Rubano, Ponte San Nicolò. Attualmente abbiamo una capienza di 44 posti su 50 disponibili (su Montegrotto Terme abbiamo 12 posti occupati sui 14 messi a disposizione). Il 23/08/2022 ci è stato autorizzato dal Ministero degli interni l'ampliamento per ulteriori 10 posti per l'accoglienza di famiglie, in primis ucraine e afghane, ma il finanziamento era fino al 31.12.2022 (ad oggi non vi sono novità sul rinnovo nonostante l'emergenza ucraina sia stata prorogata al 03.03.2023). Sarebbe interessante ed utile capire se il finanziamento verrà riconfermato o meno dal nuovo governo.

Abbbiamo destinato 2 appartamenti dei beni confiscati alla criminalità che ci sono stati assegnati nel 2022 per l'accoglienza straordinaria dei cittadini ucraini (tramite forma di accoglienza CAS) e affidati alla cooperativa Eleison per tutta la duranta dell'emergenza Ucraina e attualmente sono accolti due nuclei familiari ucraini per un totale di 11 persone, di cui 8 minori». Ha poi aggiunto, tra le attività messe a disposizione dall'amministrazione: «La cooperativa Eleison, sempre in regime CAS, ha un altro appartamento a Montegrotto Terme (viale stazione n.172) e un co-housing (via mezzavia 45) destinati all'accoglienza dei cittadini ucraini. Attualmente sono accolte 8 persone ucraine. Inutile ribadire che l'accoglienza in regime SAI permette l'effettiva integrazione e accoglienza mentre con la risposta CAS vi è esclusivamente una risposta ai bisogni primari e pone serissime difficoltà di convivenza specie in un paese a vocazione turistica».

Criticità

«Appare utile - ha sottolineato ancora il Sindaco - fare presente le criticità che si verificano nell'operatività e gestione dell'accoglienza dei cittadini dei paesi terzi: difficoltà nella corretta collaborazione con l'ufficio immigrazione della Prefettura, si sono registrate problematiche nella corretta gestione dei richiedenti protezione internazionale in particolar modo per quanto riguarda l'accoglienza in SAI (vedi richiesta di revoca dell'accoglienza di un richiedente chiesta negli ultimi 11 mesi e di cui non abbiamo mai avuto riscontro ufficiale. È stata mandata nella giornata di ieri 24/1/23 una ulteriore pec al Prefetto e al Servizio Centrale con l'ennesima richiesta di revoca o trasferimento in altra struttura); è di fatto inesistente un rapporto di collaborazione con la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno. Ad oggi gli appuntamenti se chiesti via pec dall'operatore legale vengono dati appuntamenti a distanza di 6 mesi. Se i beneficiari vogliono tentare la sorte vanno davanti alla Questura all'alba e tentano di prendere uno dei 12 numeri messi a disposizione. È stato fatto un incontro con la dirigente dott.ssa Sabrina Stefani il 22.09.22 per lavorare in un ottica di collaborazione reciproca facendo presente che tale modalità per coloro che sono in un progetto di accoglienza è di fatto una violenza istituzionale e un impedimento al percorso di integrazione. È stato proposto un appuntamento mensile dove poter presentare tutte le richieste dei permessi di soggiorno dove in ogni caso sarebbe sempre presente l'operatore legale/operatori di struttura/mediatori per agevolare il lavoro di tutti ma di fatto ci è stata negata questa possibilità».