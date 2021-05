Acquisizione alberghi Enpam, Mortandello: «Attendiamo proposte di rigenerazione»

«Prendiamo atto - dice il sindaco - di questa aggiudicazione e siamo disponibili a ogni tipo di valutazione per la rigenerazione urbanistica in prossimità degli hotel dismessi. Attualmente il valore intrinseco di queste strutture alberghiere è pari a zero, a seconda delle ipotesi che ci verranno presentate faremo le opportune valutazioni». Si è così espresso il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che vede con favore l’aggiudicazione all’asta dei tre hotel di proprietà dell’Enpam a Montegrotto Terme (Montecarlo, Cesar e Des Bains). «Siamo anche - prosegue Mortandello - disponibili, nel caso i nuovi proprietari volessero pensare a una cessione gratuita di uno di questi alberghi all’amministrazione comunale, a valutare l’opportunità d un progetto che potesse portare giovani nel nostro territorio come un polo universitario o un presidio che possa attrarre una funzione più giovanile nell’ambito».