Adeguamento Sismico all'Istituto 'Marconi' a Padova: «Con il PNRR un salto di sicurezza e 50 anni di vita in più»

«Sono tutti partiti o in partenza e perfettamente nei tempi i cantieri nelle scuole superiori padovane finanziati dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - gestiti dalla Provincia di Padova», spiega Luigi Alessandro Bisato, consigliere provinciale con delega a Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica. «Alcuni di questi sono interventi profondi che comportano lo spostamento di alcune classi in altri luoghi, dove si svolgeranno le lezioni dell’anno scolastico 23/24. È il caso dell’adeguamento sismico dell'Istituto "Marconi" a Padova, uno degli edifici, appartenenti alla Provincia di Padova, identificati come prioritari. Un’opera emblematica per la sicurezza degli edifici scolastici e la protezione dei suoi studenti e del personale».

L'intervento, del valore di 2,2 milioni di euro, riguarda principalmente il Blocco D, comprendente tre corpi, e mira a rafforzare la struttura in modo che possa resistere alle sollecitazioni sismiche e offrire un ambiente sicuro per l'apprendimento. La progettazione sulla struttura preserva il carattere architettonico dell'edificio, minimizzando al contempo l'impatto sulle attività scolastiche. Le principali fasi dell'intervento includono la demolizione e ricostruzione della passerella, l'integrazione di controventi, rinforzo dei setti esistenti e il miglioramento dei collegamenti con le strutture portanti, integrando nuove soluzioni e materiali in armonia con la struttura esistente. Una prima fase di un cronoprogramma più ampio di adeguamento sismico che mira a rafforzare l'intero complesso scolastico e che donerà mezzo secolo di vita sana e robusta all’edificio. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2024.L’opera di adeguamento sismico in questa scuola comporta lo spostamento di 6 classi prime e 10 classi seconde dell’istituto, che andranno a lezione in spazi diversi: l’area individuata comprende lo stabile ex CPI (in condivisione con la Protezione Civile) in via Cave e l’edificio ex Magarotto, sempre in via Cave. La Provincia ha già provveduto a fare in modo che a settembre tutti gli spazi di via Cave, che si sono mostrati particolarmente adattabili, saranno pronti e idonei per ospitare gli alunni, essendo già stati svuotati, puliti e in attesa degli arredi.

Claudia Morara, dirigente scolastico del “Marconi” spiega quanto sia «doveroso migliorare le nostre scuole e, dove serve, aumentarne la sicurezza. Comprendiamo i disagi che ragazzi e famiglie dovranno affrontare e cercheremo di attuare tutte le strategie possibili per limitarli al massimo. Allo stesso tempo siamo consapevoli che questo cantiere è una opportunità importante per l'istituto Marconi e ne siamo molto felici». Per facilitare le nuove abitudini delle famiglie e degli studenti coinvolti, l'Ente ha assicurato un servizio di Trasporto pubblico locale per accompagnare gli studenti alle classi situate in via Cave, che peraltro è già un importante centro scolastico della città, attraversato dalle linee urbane 6 e 12 lungo Via dei Colli. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, infatti, sarà potenziato il servizio navetta che parte dalla stazione degli autobus e arriva a via Cave, per soddisfare le esigenze degli studenti provenienti dalla provincia. Saranno introdotte nuove corse alle 7.45 del mattino e alle 13.15 e alle 14 per i ritorni, in modo da gestire l'aumento degli studenti nell'area.

«È essenziale che i luoghi in cui si svolge l'apprendimento siano sicuri, funzionali e in sintonia con l'ambiente circostante», conclude il Consigliere Bisato. «Con questo progetto, si integrano soluzioni architettoniche importanti che contribuiscono a creare un ambiente educativo sicuro e sostenibile per le generazioni future. Sappiamo che la concentrazione di tanti investimenti su molti edifici scolastici produce molti cantieri, moltiplicando anche i possibili problemi, ma voglio evidenziare che la Provincia di Padova ha trovato fino ad ora soluzioni per tutti questi, come nel caso del ‘Marconi, con un trasloco temporaneo degli studenti in luoghi idonei, spaziosi. Anche attraverso questa capacità di seguire in parallelo i lavori e i suoi effetti, il nostro ente può fregiarsi del merito di rispettare pienamente le scadenze dei progetti PNRR: tutti e i 15 i lavori nelle scuole sono stati aggiudicati, e anche per quanto riguarda Futura si è nei tempi previsti. Questo significa avere la certezza del finanziamento PNRR e realizzare interventi duraturi e importanti per il patrimonio immobiliare scolastico della nostra provincia».