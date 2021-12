Adeguamento SP44, stanziato un milione di euro

E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento stradale sulla SP44 nel comune di Camposampiero. Il decreto è stato firmato dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui.

Sp44

«Stiamo procedendo a grande velocità – ha detto Fabio Bui – perché con l’approvazione del progetto e l’attuale stanziamento di un milione di euro, diamo il via finalmente agli interventi previsti sulla SP 44, per adeguarla agli attuali livelli di traffico e per consentire la realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Camposampiero e Loreggia, verso la frazione di Rustega». Questo ulteriore finanziamento si aggiunge ai precedenti tre milioni di fondi ministeriale ottenuti dalla Provincia nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete stradale provinciale. E’ stato necessario suddividere l’intervento in più stralci attuativi per adeguare i progetti e risolvere alcune criticità tecniche specialmente in prossimità del torrente Muson dei Sassi».

Intersezione

L’intervento avrà inizio dalla rotatoria recentemente realizzata sull’intersezione tra la SP 44 e la SR 307 nel centro abitato di Camposampiero e, superato il ponte di Ca’ Baldù, procederà in direzione verso Rustega. «L’opera – ha concluso Fabio Bui – attesa da tempo andrà sicuramente a migliorare la sicurezza di uno degli assi viari particolarmente importanti per il territorio».