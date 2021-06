Adl Cobas e logistica: due giorni di sciopero da Padova a Monselice

Due giorni di mobilitazioni indetto dal sindacato ADL Cobas. Dopo la giornata di sciopero di lunedì 31 maggio al magazzino Aspiag Service Srl - Despar Nordest, martedì primo giugno l'appuntamento è a Monselice di fronte alla nuova sede dell'hub della logistica, Agrologic.

Logistica

I motivi che hanno spinto il sindacato a indire queste giornate di mobilitazione riguardano principalmente due motivi. Il primo è un provvedimento preso contro un lavoratore: «Manifestiamo contro il licenziamento di un lavoratore "colpevole" di aver denunciato le violenze fisiche subite dal caporeparto e contro l'atteggiamento della Mag Servizi srl che non vuole avere un confronto sindacale riguardo le mutate condizioni del trasferimento del magazzino ortofrutta da Padova a Monselice che era previsto per la fine di maggio» e che ancora non c'è stata. L'altra rivendicazione riguarda invece l'incertezza sui tempi per l'apertura della nuova hub della logistica: «L'impianto di Agrologic, costato centinaia di milioni di euro e tanto decantato da Despar Nordest, non è in grado di funzionare e i lavoratori non sono stati informati nè sui tempi nè sulle modalità. Ovviamente questa situazione sta creando notevoli disagi ai dipendenti perchè non sono in grado di poter organizzare la loro vita e quella delle loro famiglie. Inoltre è chiaro che l'accordo al ribasso fatto Mag Servizi srl con la FILT CGIL Padova oggi non ha più valore non essendo stati rispettati i tempi e pertanto deve essere rivisto immediatamente. Ecco perché siamo di fronte alla sede di Agrologic, per una nuova giornata di lotta», ha commentato Marco Zanotto, sindacalista di Adl Cobas.