Affluenza definitiva, alle urne solo la metà degli elettori: non hanno votato 81 mila padovani

Sono stati due gli appuntamenti elettorali di oggi, 12 giugno. Fino alle 23, tutti gli elettori padovani hanno potuto votare per i cinque referendum sulla giustizia, ma il Quorum non è stato raggiunto. A Padova e in altri 19 comuni si è votato anche per sindaci e consigli comunali.

L'affluenza alle 23

Per le elezioni amministrative, l'affluenza media è stata del 50,53% e sostanzialmente in linea con il dato del capoluogo. Molto in calo rispetto al 2017, quando al voto era andato il 60,7% degli aventi diritto residenti. All'epoca avevano votato 99603 residenti a Padova, mentre stavolta sono andati in 83430 su 164363 aventi diritto (in basso la cartina dei quartieri divisa per affluenza). Sono 16173 in meno del primo turno del 2017. Per i cinque referendum sulla giustizia, il dato sull'affluenza definitivo è del 43,1% , ma è ovviamente un dato superiore alla media nazionale perché a Padova si sceglie anche il sindaco. Quorum irraggiungibile.