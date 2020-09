Aggressione omofoba: la risposta in una grande manifestazione di piazza

Si sono dati appuntamento alle 18:00 di mercoledì 23 settembre, e si sono ritrovati in centinaia per partecipare in piazza delle Erbe a Padova alla manifestazione di solidarietà a Marlon e Mathias, i due ragazzi gay aggrediti da sei persone lo scorso venerdì. Fattore scatentante dell'aggressione, i due si erano dati un bacio. Un'aggressione di chiara matrice omofobo sulla quale i carabinieri stanno ancora indagando. La manifestazione, trasformatasi poi in corteo, tra striscioni e bandiere arcobaleno ha visto la presenza anche di esponenti della politica. Tra gli intervenuti anche quello dell'onorevole Alessandro Zan, deputato del Pd e uno dei firmatari della legge che punisce i reati di genere. Zan ha usato parole dure per una violenza: «Inaccettabile tanto più in una città aperta come Padova», ha detto al microfono.

Hanno parlato anche i due aggrediti, Mathias e Marlon. Il secondo porta ancora addosso i segni dell'aggressione. Cammina con l'aiuto delle stampelle. «Siamo molto felici che ci siano tutte queste persone, molti i messaggi di solidarietà che sono arrivati negli ultimi giorni, ma questo è solo un punto di partenza, dobbiamo riprenderci le piazze affinché quanto accaduto non si verifichi più – spiega Mathias – purtroppo viviamo in un clima intossicato di machismo, la nostra aggressione ne è una dimostrazione».

Finita la manifestazione è partito un corteo tra le vie della città. All'appuntamento anche alcuni rappresentanti dell'amministrazione, come l'assessora alle politiche sociali Marta Nalin o l'assessore alla mobilità Andrea Ragona e la neo consigliera regionale, Elena Ostanel

«Una piazza contro la violenza e piena di giovani - sottolinea l'assessora, Marta Nalin - e che evidenzia che c'è un grande lavoro da fare ancora. La politica ha una responsabilità in questo senso, cambiare linguaggio e mentalità. Un messaggio chiaro anche contro chi ci ha criticato quando abbiamo colorato il marciapiede di un ponte».