Agna: 24 giorni senza un medico di base

Il Sindaco Piva insiste con la sua battaglia per far sì che il suo comune finalmente possa avere un medico di base: «Siamo davvero in grande difficoltà - spiega il primo cittadino - e spero con tutto il cuore che qualche medico ascolti il nostro disperato appello e venga ad Agna in soccorso della nostra Comunità Ad Agna siamo ancora completamente senza medici dal 1 maggio 2022. Non è arrivato alcun sostituto a seguito delle dimissioni di quello in carica, che ha fatto altre scelte. Una situazione carente e molto difficile per il nostro paese di poco meno di 3.200 abitanti».

Medico

Un problema non da poco: «Molti cittadini non hanno ancora fatto il cambio dal medico dimissionario e pertanto ad oggi sono senza assistenza sanitaria territoriale. Stiamo raccogliendo tutt'ora tante lamentele e prosegue la raccolta firme fuori dal Municipio. Abbiamo scritto anche oggi all’ULSS 6 per avere aggiornamenti ed eventuali buone notizie. Ci sono alcune trattative in corso, ma nulla di concreto al momento».

Appello

Piva è uno dei sindaci che ha preso più a cuore questo problema, ma non è il solo: «Ricordo che l’Amministrazione Comunale non può far nulla e ne scegliersi un medico e portarlo ad Agna, siamo impotenti e senza alcun potere in merito, se non sollecitare gli enti preposti ed organi superiori. Ma il danno, i reclami, le grandi proteste, le stiamo ricevendo noi. La situazione è insostenibile. Ogni giorno che passa è un’agonia», dice usando termini forti, il sindaco di Agna. «Lancio un ulteriore appello affinché qualche medico possa accettare la nostra proposta di venire ad Agna con un ambulatorio completamente gratuito ed attrezzato».