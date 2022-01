Agna chiude per Covid tutti gli spazi comunali

Una ordinanza del sindaco Gianluca Piva, che entra in vigore dalla giornata del 14 gennaio 2022 e fino alla data del 31 gennaio 2022 compreso, proibisce di utilizzare spazi comunali al chiuso per le attività ludico-ricreative e sportive fino a fine gennaio, in modo da ridurre le occasioni di contagio e diffusione del Covid.

Ordinanza

«Ritengo -spiega il Sindaco Piva - che le nostre Associazioni possano comprendere le motivazioni dell’ordinanza, in caso contrario se ne faranno una ragione. Non credo che 15 giorni di ferma per le attività al chiuso, sia un sacrificio enorme, quando si parla di salute e sicurezza della collettività. Teniamo conto che ad oggi ad Agna ci sono 66 casi positivi, dalle informazioni a nostra disposizione, ma potrebbero essere anche di più. Il divieto di accesso ed utilizzo di tutti i locali di aggregazione di proprietà comunale “al chiuso”, nello specifico: le sale polivalenti comunali di via Roma situate nel complesso scuola Andrea Brigenti, la biblioteca comunale di via Roma, l’edificio comunale adibito a casa delle associazioni di via Chiesa, la palestra comunale e gli spogliatoi del campo sportivo comunale».