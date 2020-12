Agna, il Comune mette a disposizione 25mila per le attività penalizzate dal lockdown

La Giunta Comunale di Agna ha approvato i criteri per l'erogazione di un contributo economico, a fondo perduto, quale misura straordinaria e urgente di ristoro alle imprese danneggiate dalle misure restrittive adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e di avviare la procedura di erogazione alle imprese operanti nel territorio del Comune di Agna. Il Comune mette a disposizione 25.288 euro (per l'anno 2020) per le attività commerciali e imprenditoriali penalizzate dal lockdown.

«La nostra Amministrazione - dichiara il Sindaco Piva - ha deciso di investire risorse di bilancio a favore delle attività colpite dal lockdown in primavera scorsa, dando un aiuto concreto a tutte le attività rimaste chiuse per almeno 30 giorni. E’ anche un segnale di vicinanza da parte nostra agli imprenditori fortemente in difficoltà a causa della persistente pandemia. Abbiamo inoltre stanziato fondi per il bonus bebè per tutti i nuovi nati 2020 e anche per il 2021 e abbiamo investito in attività di sanificazione e per l’acquisto di una ventina ionizzatori da installare presso le nostre scuole oltreché per un termoscanner professionale da posizionare in ingresso del Municipio. Infine gli uffici tecnici stanno appaltando i lavori per l’adeguamento di una delle due sale polivalenti ad uso presidio sanitario da destinare al nuovo medico di base che arriverà nel 2021».