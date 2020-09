Agna: inaugurata nuova sede della Protezione Civile, c'è anche ex sindaco di Amatrice

E' stata inaugurata la nuova sede della protezione civile di Agna, situata proprio di fronte al municipio, in via Roma. Presenti i sindaci del distretto di protezione civile del conselvano, autorità militari, carabinieri e una rappresentanza della Questura di Padova. Presente anche una rappresentanza della Provincia di Padova e numerosi i volontari del territorio che hanno partecipato all'inaugurazione.

Amatrice

Presente anche il sindaco di Tonezza, Diego Dalla Via, comune gemellato con Agna. Ospite molto gradito anche il consigliere regionale Lazio Sergio Pirozzi , ex Sindaco di Amatrice e amico di Gianluca Piva, attuale Sindaco di Agna e Presidente del Distretto del Conselvano. Da Agna in questi anni diverse le iniziative in favore di Amatrice dopo che il 24 agosto del 2016 è stata drammaticamente colpita da un violentissimo e devastante terremoto: «Ringrazio di cuore tutti i Volontari della Protezione Civile d'Italia per l'enorme lavoro che svolgono in ogni scenario emergenziale - ha commentato il Sindaco Piva Gianluca - e tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata di festa per il nostro paese».