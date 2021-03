Agna: messo a punto servizio per aiutare i cittadini a prenotare il vaccino

L'amministrazione comunale di Agna ha messo a punto un nuovo servizio dei cittadini per agevolarli nella prenotazione per il vaccino contro il Covid. «Abbiamo pensato di attivare questo sportello - spiega il Sindaco Piva - quale supporto alle persone più anziane che hanno poca dimestichezza con il computer ed internet. La gestione sarà curata dai servizi sociali e dai volontari della nostra Protezione Civile presso la loro sede in via Roma 48 davanti al Municipio. Inizieremo già da domenica mattina dalle 10 alle 12 e poi si continuerà per tutta la settimana. Inoltre abbiamo messo a disposizione il numero 3452226155 per chi volesse avere chiarimenti e aiuto».