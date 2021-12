Agna: nuovo Piano Comunale della Protezione Civile, era fermo al 2003

Il nuovo piano di protezione civile sostituisce il precedente del 2003 ormai vetusto e superato, e recepisce il programma di previsione e prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in caso di emergenza.

Nel documento si descrive il territorio comunale dal punto di vista geografico, storico, economico e demografico e i principali servizi attivi, i primari centri di rischio e le zone sensibili del paese.

Vengono analizzati gli scenari di rischio con delle schede che individuano e descrivono i più probabili scenari di rischio del territorio, assieme alle misure di base per fronteggiarli. Gli scenari più rilevanti riguardano i rischi idrogeologici (idraulici e meteorologici), sismici, industriali (compresa l’interruzione dei servizi di distribuzione a rete), quelli relativi agli incidenti stradali.

Il Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC) è articolato su più sezioni:

- Parte generale (divulgabile alla Popolazione): normativa, rischi e autoprotezione;

- Cartografie (divulgabili alla Popolazione);

- Parte riservata (per gli Operatori comunali): rubrica, mansionari, guida operativa;

- Procedure operative (per gli Operatori comunali);

- parte informatica GIS (banca dati, per Operatori qualificati ed Enti sovraordinati).

“Ringrazio il coordinatore del gruppo locale Roberto Forin, il consigliere delegato alla Protezione Civile Ferdinando Nolo e tutto il Direttivo della nostra Protezione Civile – commenta il Sindaco Piva Gianluca - per il prezioso lavoro svolto con l’ausilio del tecnico esterno dott. Alberto Dacome. Durante il Consiglio è stato illustrato il nuovo Piano della Protezione Civile e in primavera, non appena il COVID ce lo permetterà – conclude il Sindaco - organizzeremo degli incontri pubblici per spiegare alla Cittadinanza i contenuti”.