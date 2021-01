Agna: la palestra comunale intitolata a "Pablito" Rossi, eroe del Mundial '82

Nella serata di giovedì 28 gennaio il Consiglio Comunale ad Agna, ha deciso attraverso una delibera di intitolare la palestra comunale alla memoria di Paolo Rossi, calciatore italiano nato a Prato il 23 settembre 1956 e deceduto a soli 64 anni a Siena lo scorso 9 dicembre 2020. Con tale intitolazione approvata in Consiglio Comunale, l’Amministrazione intende rendere omaggio a questo grande calciatore italiano campione del mondo nel 1982 con la Nazionale Italiana e insignito del Pallone d’Oro nello stesso anno. Già nel Consiglio comunale dello scorso 10 dicembre era stato ricordato con un tributo ad inizio consiglio. Paolo Rossi, che ha militato nel Vicenza, nel Perugia, nella Juventus e nel Milan prima di terminare la carriera al Verona, è nel cuore di tutti i tifosi perché è l'emblema del trionfo della nazionale guidata da Enzo Bearzot, in Spagna. Una Coppa del Mondo che ha visto Rossi incoronato come capocannoniere, con sei reti. Indimenticabili le tre al Brasille, decisive come la doppietta alla Polonia in semifinale e il gol che ha aperto al trionfo azzurro nel 3 a 1 contro la Germania, allora ancora "dell'Ovest".

«La scelta della nostra Amministrazione - ha commentato il Sindaco Piva - di intitolare la Palestra Comunale a Paolo Rossi deriva dalla ferma consapevolezza che il ricordarne la figura di campione dello sport e campione nella vita, di eroe leale e silenzioso di Spagna 1982, artefice della indimenticabile vittoria di una coppa del mondo dal forte sapore di unità nazionale, un esempio di uomo e di sportivo riconosciuto dalla nostra storia contemporanea, possa contribuire a generare in tutti noi sentimenti di maggiore attenzione verso lo sport quale valore educativo e sociale».