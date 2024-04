Agna, il sindaco Gianluca Piva a caccia della riconferma

Alle prossime elezioni comunali del 8 e 9 giugno, il Sindaco Gianluca Piva uscente cerca la conferma con la lista civica denominata “Agna Responsabile”, con la quale ha già vinto già nel 2014 e nel 2019. Gianluca Piva è nato e cresciuto ad Agna, ha conseguito due Lauree e tre Master universitari oltreché un titolo alla Bocconi, è amministratore pubblico dal 2009, di professione formatore e consulente aziendale. È stato nel CdA dell’A.T.O. Bacchiglione e nel CdA del Consorzio di bonifica Adige Euganeo.Gianluca Piva è esponente del centro-destra, milita in Fratelli d'Italia ed è anche membro dell'Assemblea Nazionale del partito.

«La nostra è una lista civica in continuità con l'Amministrazione uscente, con l’innesto di nuove persone altamente qualificate e di giovani talenti, vere iniezioni di energia e vivacità amministrativa. Il mandato 2019-2024 è stato penalizzato da importanti criticità che hanno generato tante difficoltà amministrative. Innanzitutto, da febbraio 2020 ai primi mesi del 2023, la pandemia da Covid-19 ha originato un'emergenza sanitaria senza precedenti e, allo stesso tempo, una crisi sociale, istituzionale e comunicativa, mettendo a dura prova la capacità di reazione delle amministrazioni, dallo Stato agli Enti locali. Nessuno di noi può dimenticare un’Italia bloccata dal lockdown e le innumerevoli misure precauzionali decise dal Governo e dalle Regioni. E quando il peggio sembrava passato, ci siamo trovati di fronte all'emergenza energetica e alla crisi bellica internazionale, con enormi complicazioni nel garantire la continuità dei servizi erogati dagli Enti locali. La crisi energetica e l’aumento dei prezzi di materie prime hanno fortemente condizionato i mercati di riferimento, la realizzazione delle opere pubbliche, penalizzando tutto il nostro tessuto sociale. In questi anni di difficoltà economica abbiamo fatto quanto si poteva, con tutto il nostro impegno, non aumentando mai le tasse, anzi, incrementando gli aiuti alle Famiglie e alle Scuole e realizzando numerosi progetti sociali di sostegno al lavoro», spiega Piva raccontando i suoi ultimi cinque anni di amministrazione.

«Lista e programma sono già pronti, dell'Amministrazione uscente proseguiremo in 6 componenti su 9, sarà dei nostri anche il vice Sindaco uscente Erika Rampazzo. Abbiamo il desiderio di rinvigorire la vita sociale e culturale di Agna, anche attraverso l'organizzazione di eventi in collaborazione con i commercianti, la Parrocchia e le nostre Associazioni, oltre naturalmente a mettere l'accento sulla sicurezza, la riqualificazione del patrimonio comunale e delle aree verdi e il miglioramento delle strutture scolastiche e sportive. Per quanto concerne le opere pubbliche abbiamo già due importanti progetti approvati in Giunta di circa 700.000 euro per la riqualificazione ed asfaltatura di tutta via Bosco, l’arteria stradale di circa 4 km che collega Agna a Frapiero e l’intenzione di riqualificare i marciapiedi del centro e nei quartieri», ha spiegato Piva.