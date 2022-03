Elezioni, nella lista Giordani anche Aisha Ruggieri. Ha rilanciato i Giardini dell'Arena

Anche Aisha Ruggieri finisce nella lista del sindaco Sergio Giordani. E' stata lei sostanzialmente a progettare il rilancio dei Giardini dell'Arena, ovviamente coadiuvata da una rete di professionisti e collaboratori dell'arte, dello spettacolo, dello sport e dell'organizzazione di eventi. Con il suo gruppo è riuscita a rendere in pochi mesi un luogo storico, ma tristemente più noto per lo spaccio, in uno dei più frequentati dai padovani, sia di giorno che si sera. Tutto questo con il sostegno dell'amministrazione. Ruggieri ha scelto di candidarsi per sostenere Giordani, a cui è legata anche da un rapporto d'amicizia. Non è un caso che il primo cittadino abbia anche celebrato le sue nozze con il marito Antonio Colella (che da anni ha in gestione il Parco della Musica). Lo stesso Colella ha contribuito notevolmente al rilancio dei Giardini dell'Arena. Aisha la lanciato la sua candidatura con un lungo post su Facebook, pubblicato oggi 27 marzo.

Ecco perché

«Il lavoro svolto in questi quattro anni da me e dalla mia squadra nell’importante e complessa opera di rigenerazione dei Giardini dell’Arena, da luogo di spaccio e delinquenza ad area di relax, cultura, turismo riconsegnato alla città mi ha portato a confrontarmi con molte fasce di cittadinanza - spiega Ruggieri - .La mia duplice natura di imprenditrice ed artista mi ha permesso di cogliere a fondo le necessità del territorio grazie ad un dialogo costante, sul campo, con famiglie, studenti, professionisti, associazioni di categoria, migranti. Nel corso della mia vita mi sono formata in diversi ambiti, con una carriera artistica e didattica alle spalle ventennale poi sfociata in un percorso di imprenditoria decennale. L’esperienza maturata all’interno dei Giardini dell’Arena mi ha indotto ad approfondire le mie competenze grazie ad un corso di laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio, con il quale ho fortificato competenze accademiche relative a processi di rigenerazione urbana in completamento dell’attività già presente sul campo».

Giordani e la casa a Borgomagno

«Ad oggi quindi la scelta di candidarmi a fianco del nostro sindaco rappresenta per me l’evoluzione di un forte lavoro sul territorio, svolto in sinergia, che ritengo possa essere un esempio di come il cambiamento avvenga quando una squadra mette in campo competenza e lungimiranza - prosegue - il caso dei Giardini infatti ci dimostra che quando ci sono azione ed una sinergia costante fra il pubblico ed il privato le opere di riqualificazione possono avvenire in tempi concisi con risultati tangibili. Ho abitato in molte zone della città e questo mi ha concesso di respirare a fondo le necessità delle zone centrali e di quelle periferiche: sono cresciuta ai piedi dei Colli Euganei ed ho abitato a Montà, alla Sacra Famiglia, in Via Facciolati, all’Arcella. Lavoro in centro e la mia famiglia vive ai piedi dei Colli, ed ho deciso di investire comprando una casa a Borgomagno. Sono infatti sicura che insieme e spero anche col mio impegno renderemo quest’area della città gradevole e vivibile, questo anche grazie al piano degli interventi previsti ed ai progetti di rigenerazione su cui lavoreremo in quest’area strategica di connessione fra la città e l’Arcella. Posso quindi affermare di aver sempre avuto un contatto molto forte con molte dimensioni della città e nella mia visione interdisciplinare del territorio mi sento chiamata a mettere la mia competenza a servizio della cittadinanza».

Coesione

«Mi rendo conto di quanto la popolazione senta la necessità di esser ascoltata attraverso un’Agenda scattante e solida, soprattutto dopo questo difficilissimo biennio nel corso del quale sono venuti a mancare i punti fondamentali per il benessere di ogni cittadino e con questa idea di sostanzialità si muove il programma della nostra squadra - chiude la neocandidata - .Coesione, interazione fra categorie, rigenerazione, consapevolezza ambientale, lotta al degrado sociale, integrazione costruttiva fra diverse fasce della cittadinanza, turismo sostenibile ed incentivazione della connessione fra arte, cultura, commercio, sociale sono i capisaldi dell’agenda per la continuazione del percorso di sviluppo già intrapreso della nostra cittá. Il vostro punto di vista è importante, sarò sempre disponibile per ascoltarvi e supportarvi».