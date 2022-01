Il Comune di Camposampiero incrementa fino a 260mila euro gli aiuti sociali

«In un contesto difficile a causa del periodo storico che stiamo vivendo, molti sono stati gli interventi sociali e gli aiuti economici messi in campo dal Comune di Camposampiero». Lo afferma con soddisfazione la consigliera comunale con delega alle politiche sociali Rosella Guin, che aggiunge: «Abbiamo calato nel tessuto sociale cittadino qualcosa come 260.000 euro, una cifra davvero straordinaria, andando incontro alle problematiche più stringenti per le famiglie. Un lavoro intenso, svolto dall’Amministrazione con gli Uffici comunali e l’assistente sociale, con la collaborazione della Caritas locale».

Camposampiero

La Consigliera Guin entra poi nel dettaglio delle azioni intraprese: «Il Progetto nazionale "Misure urgenti di solidarietà connesse all'emergenza Covid-19" ha visto per Camposampiero la disponibilità di 50.208,34 euro, che sono stati utilizzati per sostegno nel pagamento delle utenze domestiche. Un problema che sarà sempre più sentito a causa degli incrementi dei costi di gas ed energia elettrica. Il bando comunale ha tenuto conto del reddito, di eventuali disabilità e figli minori. Sono risultate beneficiarie 53 famiglie, con un contributo medio di 1000 euro. Con lemissione di buoni spesa per solidarietà alimentare sono stati distribuiti 65.688,28 euro, provenienti dalla Protezione Civile nazionale. I buoni spesa sono stati assegnati con tre bandi comunali emessi nel corso dell’anno. Con questa misura sono state raggiunte decine e decine di famiglie, che mai si erano rivolte ai servizi sociali. Un ringraziamento va ai negozi e ai supermercati locali che hanno aderito all’iniziativa, creando un circuito circolare, per cui i buoni sono stati interamente spesi nel Comune di Camposampiero. L’amministrazione ha deciso inoltre di aderire al Fondo sostegno affitti, promosso dalla Regione Veneto, stanziando un cofinanziamento proprio di bilancio. Sono già stati distribuiti circa 40.000 euro in contributi per l’affitto, ma ancora di più ne saranno erogati nelle prossime settimane, in base alle tante domande pervenute a fine 2021 con l’ultimo bando emesso dal Comune. Abbiamo partecipato poi all’iniziativa Regionale per progetti di inclusione, contrasto alla povertà educativa, e Fondo Emergenza Covid, gestendo la somma di 18.000 euro, per aiuti economici e sostegno alla frequenza della scuola materna. Per i centri estivi del Comune, svolti nel corso del 2021, con 155 ragazze e ragazzi, e per le attività “Compiti insieme” di supporto allo studio per bambini e ragazzi privi di adeguato sostegno familiare, sono stati impiegati 26.000 euro. In questo modo i costi per i genitori sono stati contenuti. Un altro importante sostegno sociale riguarda persone inserite in casa di riposo per le quali il Comune ha stanziato per integrazione rette, un importo annuale di 32.000 euro. Altri 30.000 euro sono stanziati per la retta in strutture pubbliche di situazioni legate a minori. Molte sono le esigenze sociali emergenti, con questo intenso lavoro si è dato sollievo e aiuto».