Al fischio finale la festa dell'Unità all'Arcella, chiudono i sindaci Giordani, Possamai e Tommasi

So chiude domani, 17 settembre, la Festa dell'Unità "Bella Ciao" Padova con l'ultima serata di politica, cibo e musica. Lo farà con Gianni Cuperlo e con i sindaci Sergio Giordani, Damiano Tommasi, Giacomo Possamai e Sabrina Doni. La giornata inizia nella zona Libreria Democratiche, invece, alle 18 con la presentazione del libro "Anche se fosse vero" con l’autore Davide Antonio Pio. Modera Etta Andreella, Consigliera Comunale. Contemporaneamente, in Area A. Spinelli, in atto lo spettacolo teatrale “Il tempo della mia vita” a cura di Teatro Nove Vite. Il Palco Centrale apre alle 19.00 con: "L'Italia ferita. La sinistra nei conflitti sociali". Gianni Cuperlo, Deputato Pd, dialoga con Valentina Campagnaro ed Enrico Beda, vicesegretario cittadino. Successivamente, alle 20.00, un dibattito intitolato "Difendiamo l'ambiente, la nostra casa" con Chiara Braga, Capogruppo alla Camera, Alessandro Genovesi, Segretario Generale Fillea CgilAntonio Bressa, Assessore al Commercio e al Verde Padova

I sindaci

Non finisce qui. Alle 21.00, "Sei la mia città. La politica vicina alle persone" con i sindaci di Padova, Verona, Vicenza e Rubano, Sergio Giordani, Damiano Tommasi, Giacomo Possamai e Sabrina Doni. A moderare l'incoontro Claudio Malfitano, giornalista de "Il Mattino di Padova".Il tutto ovviamente sarà accompagnato da bar aperti alle 18.00 e cucine operative dalle 19.30 ogni giorno: non solo la Cucina tradizionale, con opzioni vegetariane e vegane, ma anche l’Osteria Emiliana, nel pieno spirito di solidarietà con i territori emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni di questa primavera. Sarà anche l’occasione per portare avanti la raccolta firme per il Progetto di Legge sul Salario minimo, portata avanti dal PD insieme alle opposizioni e attiva in tutta Italia nelle feste ed eventi di tutta la comunità dei democratici.