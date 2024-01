Alain Luciani a Micalizzi: «Con le nuove luci si vedono meglio le buche»

Da sfogo a tutta la sua ironia Alain Luciani, da poco entrato a far parte di Forza Italia. L'ex consigliere comunale ed assessore all'epoca del mandato di Massimo Bitonci, va all'attacco di Andrea Micalizzi. L'assessore ai lavori pubblici proprio in questi giorni ha presentato a Mortise il nuovo impianto di illuminazione pubblica. E Luciani, che a Mortise ci abita, ha un'altra idea di come è la situazione nel quartiere.

Luciani haqualcosa da dire anche sulla nuova illuminazione: «Il vicesindaco parla di riqualificazione già effettuata a stralci, quindi sostituzione parziale dei punti luce ma a quanto pare eseguita non si capisce con quale criterio – continua Luciani – faccio solo un esempio che riguarda la rotonda all'incrocio con via Madonna della Salute: su 4 punti luce uno è stato sostituito con una lampada a led gli altri sono rimasti con la vecchia fonte luce e quindi ci si trova di fronte a luce mista in parte gialla e in parte bianca che crea anche disorientamento per chi transita. Mi chiedo considerato il consistente investimento annunciato al fine di ottenere una città più sostenibile, bella e sicura non era possibile programmare la nuova illuminazione in modo diverso?». Luciani conclude dicendosi amareggiato, sostiene che il quartiere «da troppo tempo attende che strade, e marciapiedi a rischio caduta vengano sistemati». Infine la battuta rivolta a Micalizzi: «Con le nuove luci si vedono meglio le buche», ha attaccato Luciani.