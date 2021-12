Albignasegno, torna la spesa sospesa

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Spesa Sospesa – Albignasego aiuta”, per raccogliere generi di prima necessità e alimenti per imbandire il pranzo di Natale, da destinare alle famiglie in difficoltà economica. Dall’11 al 19 dicembre, nei negozi che hanno aderito, sarà possibile lasciare negli appositi spazi, allestiti oltre le casse, alimenti confezionati (purché non necessitino di stare in frigo né in contenitori di vetro), prodotti per la prima infanzia, pannolini e pannolini. I volontari di Protezione civile provvederanno poi a recapitare tutto il materiale alle associazioni del territorio, che si occuperanno della distribuzione alle persone in stato di necessità (Croce Rossa Italiana sez. Maserà, Caritas vicariale, Caritas di Sant’Agostino, Pas Pane Amore Solidarietà, San Vincenzo e Alpini). All’iniziativa hanno aderito i supermercati Lazzarini, A&O, Lidl, Alì, Interspar e i minimarket Antichi sapori, Panetteria Cecchinato, Mini Market Europa, Alimentari Noventa Fabio, San Bellino.

Risultati

«Auspichiamo che i risultati di questa nuova colletta alimentare siano in linea con lo straordinario successo della Spesa Sospesa organizzata il Natale scorso - dichiara il sindaco Filippo Giacinti - quando la generosità dei cittadini di Albignasego ha consentito di raccogliere dodici bancali pieni di alimenti, che sono stati poi suddivisi in pacchi e consegnati a circa 250 famiglie bisognose. Confidiamo quindi nella nostra comunità, ben sapendo nel momento del bisogno sa essere molto solidale».

Disponibilità

Se qualche cittadino volesse partecipare alla rete del volontariato civico per supportare l’iniziativa solidale verso i concittadini in difficoltà può contattare il numero 0498042204, offrendo la propria disponibilità. «Questa importante iniziativa si regge sulla preziosa opera dei volontari» aggiunge l’assessore al Sociale, Anna Franco, «sia facenti parte della rete civica che in qualità membri delle associazioni del territorio. Se ad Albignasego non rimane indietro nessuno è grazie anche alla loro partecipazione alle iniziative messe in atto dal Comune».