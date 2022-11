Albignasego, 50mila euro per le società sportive

È disponibile il bando per l'attribuzione di contributi economici ordinari nel campo dello sport per la stagione sportiva 2021/2022. L’avviso pubblico è reperibile sul sito del Comune di Albignasego, www.comune.albignasego.pd.it, dove è disponibile il testo del bando con le indicazioni per partecipare. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 di sabato 10 dicembre.

Amministrazione

«Anche quest’anno l’Amministrazione ha stanziato 50 mila euro da destinare alle società sportive che operano nel territorio – annuncia Gregori Bottin, assessore allo Sport -. L’intervento da parte del Comune è quanto mai necessario in questo momento, in cui anche i promotori della pratica sportiva si trovano a dover fronteggiare forti aumenti di tutte le spese. Il loro ruolo per la salute e il benessere della collettività è tuttavia di primaria importanza ed è uno degli obiettivi fondamentali di riferimento di questa Amministrazione, pertanto l’invito rivolto a tutti i referenti, di non attendere e di partecipare al bando».

Contributo

Il valore massimo del contributo erogabile alla singola società o associazione sportiva, ammonta a tre mila euro; l’eventuale avanzo sarà redistribuito tra i partecipanti in maniera proporzionale al punteggio ottenuto. «Spesso la pratica sportiva – aggiunge Bottin - non è soltanto lo strumento attraverso il quale ci si prende cura di sé, ma è un’opportunità di socialità e di confronto, importante in particolare per le fasce più deboli della popolazione, per le persone sole, per anziani, adolescenti e disabili. La rete che il Comune ha instaurato e coltiva da anni con le realtà sportive del territorio, vanno proprio nella direzione della sussidiarietà integrata e di un ruolo pubblico e sociale imprescindibile. Anche per questo, ma non solo, si registra un numero particolarmente rilevante di cittadini che fruiscono dei servizi e aderiscono alle attività sportive proposte, lungo tutto l’arco dell’anno».