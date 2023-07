Via ai lavori per la realizzazione della biblioteca inclusiva: avrà anche due sale multi-sensoriali 

Inizia a prendere forma il progetto che farà della biblioteca di Albignasego una biblioteca inclusiva. La procedura per l’affidamento si è conclusa nei giorni scorsi: il progetto, interamente finanziato grazie a un bando Pnrr con un contributo di 91mila euro, si concluderà entro il mese di ottobre e vedrà la realizzazione di due stanze snoezelen rispettivamente per i bambini e per gli adulti con disabilità cognitiva: due ambienti multisensoriali funzionali alle caratteristiche delle persone autistiche, con sindrome di down o bambini con disturbi dell’attenzione.

Di pari passo prenderà il via nelle prossime settimane la formazione specifica del personale e della rete di volontari della Biblioteca, che saranno chiamati ad accompagnare, anche con l’attività delle letture animate, le persone con disabilità che frequenteranno gli spazi della biblioteca. Il progetto prevede anche il completo rifacimento della segnaletica e del regolamento della biblioteca in LIS (lingua italiana dei segni) e in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) in collaborazione con le realtà del terzo settore che fanno parte del Tavolo dell’Inclusione ed in continuità con i progetti già realizzati nel 2022 e nel 2023 nel corso della Settimana dell’Inclusione.

Infine, il contributo pubblico, erogato grazie a un bando che ha visto il progetto presentato dal Comune di Albignasego primo per merito in Veneto, consentirà di realizzare tutti gli interventi previsti in Villa Obizzi dal PEBA (il piano di eliminazione delle barriere architettoniche). «Siamo molto orgogliosi di questo progetto che farà della nostra biblioteca uno spazio unico, un luogo in cui la pratica della lettura sarà accessibile a tutti», spiega il Sindaco Filippo Giacinti. «Grazie a questo nuovo spazio, realizzato da una realtà specializzata nella realizzazione di ambienti snoezelen – aggiunge l’assessore all’Inclusione Anna Franco - avremo la possibilità, assieme al Tavolo per l’inclusione, di immaginare e mettere in campo progetti innovativi a lungo termine».