Albignasego, ecco la nuova giunta del rieletto sindaco Giacinti e dell'ex Barison

Il neo rieletto sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, ha nominato gli assessori che comporanno la giunta del suo secondo mandato amministrativo, delegando a specifiche funzioni anche alcuni consiglieri comunali.

Le deleghe

Gregorio Bottin è stato nominato nuovamente vicesindaco e sarà anche assessore allo sport, attività produttive e rapporti con l’unione Pratiarcati per la Polizia locale. Massimiliano Barison avrà le deleghe ai rapporti istituzionali con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti strategici (es. viabilità, scolo Carpanedo-Sabbioni, pista atletica), politiche del lavoro, patrimonio, politiche abitative. Valentina Luise ha una delega composita che riguarda la tutela del territorio: ambiente, economia circolare, transizione ecologica, mobilità sostenibile e trasporti pubblici, risparmio energetico ed energie rinnovabili, riserva dell’ex polveriera, rigenerazione urbana, assetto idrogeologico, urbanistica ed edilizia privata. Un assessorato importante e strategico, in quanto ambiente, zero consumo del suolo e risparmio energetico saranno un tema centrale per l’amministrazione. New entry in Giunta sono: Marco Mazzuccato, consigliere uscente che si occuperà di bilancio, cultura e istruzione, scuole infanzia e asilo nido, associazioni e cittadinanza attiva e Anna Franco, delegata alle politiche sociali, welfare, pari opportunità, inclusione, progetti e finanziamenti europei. Il sindaco ha tenuto per sé lavori pubblici, personale, programmazione e progetto Smart city.

Giacinti

«Sarà una Giunta allargata – prosegue il sindaco Giacinti – grazie all’apporto dei consiglieri delegati, che seguiranno specifiche tematiche amministrative, e per dare rappresentanza a tutte le componenti della coalizione». Federico Rampazzo, candidato al ruolo di presidente del Consiglio comunale, avrà anche il compito di seguire la comunicazione con i cittadini e le segnalazioni che loro inviano al Comune con richieste di manutenzioni, ma soprattutto avrà un incarico nuovo, le relazioni con la Giunta, che gli permette di partecipare alle riunioni della stessa. Il consigliere Davide Mauri seguirà la sicurezza, le piste ciclabili e i servizi cimiteriali, garantendo una fattiva collaborazione con il suo gruppo di FdI, con il coinvolgimento del suo coordinatore locale, Rossano Moracci, per verificare periodicamente l’attuazione del programma, come con Maria Teresa Gallinaro (della civica Città di Albignasego – Quartieri per l’ambiente) che seguirà i Comitati di quartiere. Infine, è stata anticipata la delega alla Protezione Civile e a seguire i risarcimenti causati dall’alluvione a Daniele Maran, proprio per essere da subito operativi dopo gli allagamenti dei 6 ottobre. Nel primo consiglio, il 14 ottobre, saranno annunciate altre deleghe ai consiglieri.