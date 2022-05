Albignasego ha la sua nuova commissione per le pari opportunità

Nominata la nuova commissione per le Pari opportunità di Albignasego. L’ex consigliera comunale (già membro della commissione e nominata ora dal gruppo di maggioranza) Denise Barison è stata eletta presidente, mentre come vice è stata nominata Elisa Segatel, che ha presentato la propria candidatura. Ne fanno parte anche l’assessore con delega a Diritti e pari opportunità, Anna Franco; cinque persone designate dall’amministrazione comunale (Tamara Levorato, Silvia Pagan, Luca Rinaldini, Gaia Peraro e Manuela Zaidan); le donne elette consigliere (Sarah Siino, Emanuela Rigoni, Annamaria Masiero, Maria-Teresa Gallinaro, Valentina Bado e Luisa Fantinato); e sei persone che si sono proposte e che sono state scelte, tra le candidature, dal presidente del Consiglio comunale Federico Rampazzo (Daria Nardo, Michela Mantegazza, Jessica Rizzato, Salvatore Di Dio, Roberta Formentin e Alessandra Pascali).

«Sono molto soddisfatta che la scelta sia ricaduta su Denise, che ha dimostrato negli anni passati una grande dose di entusiasmo, generosità, spirito di squadra e una visione apartitica, che potrà guidare la nuova commissione verso scelte condivise» sottolinea l’assessore Valentina Luise, che ha presenziato alla prima riunione per passare il testimone alla collega Anna Franco, che commenta: «Partiamo con grande slancio, carichi di idee. Ci incontreremo già il 17 maggio per mettere in cantiere le proposte per le prime iniziative che stimolino una costruttiva riflessione di genere nelle istituzioni e nella cittadinanza. Le qualità personali e professionali delle persone nominate rendono questa commissione molto ricca di competenze».