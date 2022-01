Albignasego, il piano sullo sviluppo sostenibile parte dall'agenda Onu 2030

Una città dei diritti, sostenibile ed efficiente: questi gli obiettivi che si è prefissato il Comune di Albignasego nella sua programmazione amministrativa: il Dup, Documento unico di programmazione, appena approvato è stato infatti redatto sulla base dei 17 “goals” ovvero gli obiettivi contenuti all’interno del piano redatto dall’Onu chiamato Agenda 2030, un piano per garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone che lo abitano.

Giacinti

«Abbiamo utilizzato l’Agenda Onu 2030 come guida e chiave di lettura della programmazione del nostro Comune - illustra il sindaco Filippo Giacinti - focalizzando l’attenzione su tre grandi “macro aree” di intervento: quella che immaginiamo in futuro e per la quale stiamo operando sarà una città di Albignasego inclusiva, sostenibile ed efficiente. Il Dup infatti dà attuazione all’impegno che l’Amministrazione comunale ha assunto all’inizio del 2021 ovvero di declinare il proprio programma sulla base dei 17 goals dell’Agenda 2030. Un impegno che abbiamo assunto ufficialmente approvando, su iniziativa della Giunta, la delibera di Consiglio comunale n.13 del 31 marzo del 2021 votata all’unanimità. Sulla base della medesima filosofia abbiamo inoltre steso il programma elettorale: un patto che abbiamo quindi assunto con i nostri cittadini, ma anche con l’ambiente che ci circonda e con il pianeta che ci ospita».

Sviluppo sostenibile

Albignasego ha scelto quindi la strada dello sviluppo sostenibile, che impone di coniugare sviluppo economico, benessere per la comunità e tutela dell’ambiente, con la consapevolezza che questi obiettivi non si raggiungono da soli, bensì solo con uno stretto rapporto di partnership con altri enti e istituzioni.

La città dei diritti

La famiglia, intesa come sistema integrato di relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e sostentamento reciproco, dovrà continuare ad essere il punto di riferimento su cui costruire le politiche del welfare, del benessere personale e sociale. Nel gennaio del 2021 Albignasego ha approvato il Piano per le politiche familiari e provvederà ad istituire anche una Consulta della famiglia. Il Comune lavorerà per essere sempre più inclusivo, sia attraverso un Piano di accoglienza e inclusione delle persone disabili, sia con l’abbattimento delle barriere architettoniche e sia garantendo le pari opportunità a tutti, compreso l’accesso ad ogni livello di istruzione ai bambini e ragazzi più vulnerabili.

La città del futuro

Per fare di Albignasego una città sostenibile sarà necessario approvare e attuare progetti basati sull’economia circolare, a bassa emissione di sostante climalteranti, attenti alla conservazione del suolo e alla tutela del territorio. Questo potrà concretizzarsi con la stesura di un Piano del verde pubblico e di un Piano di riforestazione urbana, insieme a progetto di riqualificazione urbana per riabitare luoghi abbandonati. Centrale, per abbattere le emissioni dei gas serra, sarà l’adempimento alle linee approvate dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, progettato in coordinamento con Padova e con i Comuni della cintura urbana. «Strategica sarà la realizzazione del Grande viabilità» prosegue il sindaco Giacinti, «che alleggerisca via Roma dal traffico: il progetto è già stato inserito nel piano regionale dei trasporti».

La città smart ed efficiente

Per proiettarsi verso il futuro ed essere sempre più vicina ai cittadini e alle loro esigenze, Albignasego lavorerà sull’innovazione digitale, moltiplicando i servizi comunali accessibili attraverso internet, rendendo disponibili nuovi strumenti di dialogo e partecipazione on line e allargando la copertura della rete wi-fi ad accesso gratuito.